Am 13. März 2021 erblickte Baby Chiara im Braunschweiger Klinikum das Licht der Welt, die Eltern Leonarda und Tino Brunetti waren überglücklich. Doch schon während der Geburt wurde klar, dass nicht alles in Ordnung ist. Die Füße waren nach innen gedreht und wurden zunächst als einfache Klumpfüße diagnostiziert. Wenige Tage später war klar, dass die Kleine an einer äußerst seltenen Schienbeinfehlbildung leidet.

Helfen kann nur ein Arzt in Amerika, damit Chiara laufen kann. Die Operationen kosten rund 3500 000 Euro, die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht. Daher haben die Eltern ein Spendenkonto eingerichtet. Der Vespa-Club „Passione“ aus Wolfsburg sammelte mit den Gastronomen der Familie Natale (I Catrineros), Martino Cesario (Casa Mia) und Sandro Levis (Trattoria Levis) 2000 Euro. Die Spende wurde am Schloss Wolfsburg übergeben. „Wir hoffen, dass noch mehr Menschen spenden, damit der kleinen Chiara endlich geholfen werden kann“, sagt Nicola Deidda, stellvertretender Vorsitzender des Vespa Clubs.

Leonarda und Tino Brunetti suchen erfahrene Ärzte

Auf der Webseite help-chiara.com/de wird die Geschichte von Chiara Brunetti erzählt, dort kann auch gespendet werden. Die Schienbeinfehlbildung heißt Tibiale Hemimelie. Dabei ist das Schienbein nicht vollständig bis zum Sprunggelenk durchgewachsen, wodurch die Füße ebenfalls in eine Fehlstellung geraten.

Die ersten drei Monate waren die Eltern in Kliniken in Deutschland und Italien unterwegs, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen. „Da diese Fehlbildung so selten ist, ist die Erfahrung der Ärzte nicht sehr groß und der Umgang damit dementsprechend nicht so routiniert, wie man sich das als Eltern gerne wünschen würde“, teilen die Eltern mit. Daher suchten sie nach weiteren Ärzten.

Chiara Brunetti kann geholfen werden

Sie fanden den Kinderorthopäden aus Amerika, Doktor Dror Paley. Er schaute sich die Befunde und Röntgenbilder an und teilte mit, dass er ihre Unterschenkel und Füße sehr gut rekonstruieren kann. „Chiara wird hüpfen, laufen und Sport treiben können wie jedes andere Kind. Unserer Freude war gigantisch“, sagen Tino und Leonarda Brunetti. Nach einigen Operationen könnte Chiara im Alter von rund zwei Jahren selbstständig gehen.

Hilfe für Chiara: Informationen zur Spende Die kleine Chiara Brunetti aus Braunschweig leidet an einer Schienbeinfehlbildung. Die Operationen kosten rund 350 000 Euro. Die Eltern haben daher ein Spendenkonto eingerichtet: Empfänger: Stiftungsfonds „Helft-Chiara“ IBAN: DE56 7002 0500 5027 0537 00 BIC/ Swift: BFSWDE33MUE Weitere Informationen unter help-chiara.com/de.

Voraussetzung: Die Kosten von 350 000 Euro werden bezahlt. Aktuell wurden rund 250 000 Euro gespendet. „Wir benötigen die Hilfe, damit unser kleines Baby die Chance auf ein glückliches Leben hat. Daher bedanken wir uns bei dem Vespa Club und den anderen Spendern und hoffen auf weitere Unterstützung“, so Leonarda Brunetti.

