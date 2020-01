Cherici und Ferruggio spielen im Gartensaal

Nordstadt

Am Montag, 13. Januar, tritt von 19.30 Uhr an im Gartensaal des Wolfsburger Schlosses das „Duo Concert“ mit dem Programm „Scent of Italy“ erstmalig in der Besetzung Laura Cherici (Sopran) und Nazareno Ferruggio (Klavier) auf. Ferruggio gehört zu den anspruchsvollsten Pianisten Italiens, der sich zudem stark für die Förderung von klassischer Musik in der heutigen Musikszene einsetzt.

Erfahrung auf Bühnen weltweit

Im Alter von sechs Jahren begann er seine Ausbildung am Klavier, schon als Jugendlicher führte er Beethovens Fantasie für Chor und Orchester op. 80 mit dem Symphonieorchester Bari auf. Durch viele Auszeichnungen gewann er an Bekanntheit und wurde in den wichtigsten Konzertsälen weltweit eingeladen. Er spielte nicht nur in italienischen oder deutschen Städten, sondern unter anderem auch in New York, London, Singapur, Mexico City, Barcelona, Hong Kong und Guatemala.

Vielfältiges Repertoire

Die italienische Sopranistin Laura Cherici hat Gesang am Musikinstitut „ A. Peri“ in Reggio Emilia studiert und debütierte in sehr jungen Jahren am Teatro Regio in Turin im Rosenkavalier, Carmen und Aida, später auch als Susanna in Le nozze di Figaro. Seitdem hat sie ein vielfältiges Repertoire entwickelt, das mehrere Epochen durchläuft.

Sie trat an bedeutenden italienischen sowie ausländischen Theatern und Festivals auf und arbeitete dabei mit renommierten Regisseuren zusammen. Gemeinsam mit Nazareno Ferruggio stellt Laura Cherici in Wolfsburg erstmals das Repertoire „Scent of Italy“ vor, das sich aus wirkungsvollen italienischen Kompositionen aus Oper und Klassik zusammensetzt.

