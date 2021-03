Am 1. März tritt Christoph Oppermann seinen Dienst als Chefredakteur der Lokalzeitungen in der Madsack-Mediengruppe Ost-Niedersachsen an, zu der Redaktionen der Aller Zeitung in Gifhorn, der Peiner Allgemeinen Zeitung und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung gehören. Mit diesem Text möchte er sich allen Leserinnen und Lesern kurz vorstellen.