Morgens um 11 Uhr an der Porschestraße: Der Fahrer eines Kühllasters flucht. Sein Navigationsgerät hat ihn durch die Fußgängerzone direkt in die Baustellenabsperrung an der Porschestraße gelotst. Ein Passant hebt kurzerhand eine Bake hoch und ermöglicht ihm die Durchfahrt zur August-Horch-Passage. Doch auch dort geht es nicht weiter – ein Kranwagen liefert gerade Träger für den Umbau des alten Kinos zur IHK-Geschäftsstelle. Es gibt kein Durchkommen. „Seit einer halben Stunde fahre ich hier rum“, ärgert sich der 50-Jährige. Sein Ziel ist eine Fleischerei an der Poststraße.

Ein Video von der Baustelle auf der Porschestraße:

Auch die Ortskundigen haben es nicht unbedingt besser. Ein 53-Jähriger hat einen Arzttermin, doch die Baustellen haben ihn ausgebremst. Immer wieder müssen Autofahrer an der Absperrung der Kleiststraße umdrehen, weil die enge Passage wider Erwarten dicht ist. Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günther Lach hat Glück gehabt und einen der raren Parkplätze ergattert. Dass die Werksferien gerne für Baumaßnahmen genutzt werden, sei bekannt. „Es ist weniger Verkehr. Trotzdem ist das schon heftig“, meint der Ratsherr, dann eilt er weiter.

Das Pflaster auf der Porschestraße wird durch Asphalt ersetzt

Währenddessen rumpelt ein orangener Raupenbagger über die Porschestraße. Die Stadt lässt das marode Pflaster durch Asphalt ersetzen. Am Montag und Dienstag hat sich der Bagger durch den alten Belag aus Pflastersteinen gefressen. „Darunter liegt eine zehn Zentimeter dicke Schicht, teils aus Mineralgemisch, teils aus Beton. Wir koffern die Straße 26 Zentimeter tief aus“, sagt Michael Heydrich, einer der Bauarbeiter. Dann wird eine neue Fahrbahn mit hellem Asphalt aufgebracht, außerdem die Gosse instandgesetzt.

Ab Höhe WKS ist die Porschestraße von Absperrungen umgeben, ebenso ein Teil der Kleiststraße und der Rothenfelder Straße. Fußgänger kommen dort zwar leichter über die Kreuzung, müssen sich aber entlang der Porschestraße rechtzeitig für rechts oder links entscheiden – mal eben die Straßenseite wechseln geht nicht.

Der Weg in die Wolfsburger Innenstadt wird zum Geduldsspiel

Doch vor allem für Autofahrer und den Lieferverkehr wird der Weg in die Innenstadt zum Geduldsspiel. Taxifahrer Frank Weckner darf immerhin von der Heinrich-Nordhoff-Straße bis kurz vor die Baustelle fahren. Hat er nun wenigstens mehr Fahrgäste? Der 56-Jährige schüttelt den Kopf. „Warum wird nicht erst der Schachtweg fertiggestellt, bevor die nächste Baustelle aufgemacht wird?“, ärgert er sich. Und wenn schon die Porschestraße saniert werde, sollten doch bitte gleich die Parkplätze weichen, meint Weckner. „Oder zumindest zu Fischgräten-Parkplätzen umgebaut werden, damit die Autos leichter ausparken können. Sonst werden Busse und Taxis ständig ausgebremst.“

Erst Corona, jetzt auch noch Baustelle – Gastronomen haben Umsatzeinbrüche

Auch den Gastronomen an der Porschestraße treibt die Baustelle die Sorgenfalten auf die Stirn. Vor dem Bar Celona haben zwei Gäste Platz genommen, ansonsten sind die Tische an diesem Vormittag leer. Erst Corona, jetzt auch noch die Baustellen – „es ist ein schwieriges Jahr“, sagt die stellvertretende Chefin Claudia Busch. Das Frühstücksgeschäft sei eingebrochen, morgens will sich kaum jemand ins Freie setzen, wenn im Hintergrund die Bagger rumpeln. „Dabei sind die Werksferien für uns die Hauptgeschäftszeit.“ Immerhin – nach 16 Uhr, wenn die Bauarbeiter Feierabend machen, kehre ungewöhnliche Stille ein. „Es fahren keine Autos, keine Busse – das ist natürlich dann ganz schön“, meint Busch.

Wer tagsüber dort Platz nimmt, hat zumindest immer was zum Gucken. Noch bis zum 28. August sollen die Bauarbeiten dauern. 265 000 Euro kostet die Sanierung laut der Stadt Wolfsburg, dann soll es für mindestens zehn Jahre keine Verkehrsbeeinträchtigungen geben.

Von Christian Opel