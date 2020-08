Wolfsburg/Beirut

Nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut bittet der Caritasverband Wolfsburg um Spenden für die Katastrophenhilfe. Mitarbeiterin Marie-Thérèse Rhener-Khoury vom Caritasverband Wolfsburg stammt selbst aus dem Libanon und hat kurz nach dem Unglück mit Freunden und Bekannten Kontakt aufgenommen.

„Man kann das Ausmaß nicht mit Wörtern beschreiben“

„Es ist schrecklich, man kann es nicht fassen“, sagt die Nordsteimkerin sichtlich bewegt. „Alle, mit denen ich spreche, sagen, man kann das Ausmaß nicht mit Wörtern beschreiben.“ Die meisten stünden noch immer unter Schock und seien angesichts der Zerstörungen noch froh, am Leben zu sein. Bis Freitagnachmittag meldete der Libanon 154 Tote und 5000 Verletzte. Die Überlebenden stehen vor den Trümmern ihrer Wohnungen. Nach UN-Schätzungen könnten bis zu 300 000 Bürger obdachlos geworden sein. „Wir sind froh, dass wir den direkten Kontakt in den Libanon haben und sofort gezielt helfen können“, sagt Wolfsburgs Caritas-Vorständin Barbara-Maria Cromberg.

Stadt in Trümmern: Französische und libanesische Feuerwehrleute suchen in Beirut nach Überlebenden. Doch die Hoffnung, Überlebende zu finden, schwindet. Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Die Ordensschwestern haben in einem Stadtteil von Beirut eine Anlaufstelle für Hilfsbedürftige einreichtet

Die Caritas will die Spenden an den Orden des guten Hirten weiterleiten. Deren Schwestern helfen seit 2005 in der Kranken- und Sozialstation „ St. Antoine“ in Beirut den Ärmsten der Bevölkerung. Über Spenden ermöglichen sie eine medizinische Versorgung für Kinder oder etwa die Behandlung von Flüchtlingen mit Traumata. Im Libanon leben allein eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien.

Nun haben drei der Nonnen mit drei weiteren Helfern im Stadtteil Daoura, etwa vier Kilometer vom Zentrum der Explosion entfernt, eine provisorische Anlaufstelle für die Betroffenen eingerichtet, berichtet Rhener-Khoury. Dort wollen sie mit dem Allernötigsten zu helfen, mit Lebensmitteln oder etwa der Vermittlung einer Unterkunft.

Die Nordsteimkerin vermittelt nach einer Reise in den Libanon den Kontakt zur Caritas

„Mein erster Gedanke war, hinzufliegen und zu helfen“, sagt Rhener-Khoury. Doch die 68-Jährige entscheidet sich angesichts der Sicherheitslage dafür, dass das Geld für den Flug als Spende besser angelegt ist – und sie ihre Kontakte nutzen will, um Hilfe zu vermitteln.

Spendenkonto der Caritas Die Caritas bittet um Spenden auf das Konto bei der Darlehenskasse Münster eG, IBAN: DE77 4006 0265 0037 0044 02, BIC GENODEM1DKM, Stichwort: Hilfe für Libanon. Da die Spendengelder direkt vom Caritasverband Wolfsburg an den Orden des Guten Hirten in Beirut überwiesen werden, ist sichergestellt, dass die Hilfe schnell und unbürokratisch bei den Notleidenden ankommt. Weitere Informationen unter Tel. (0 53 61) 89 00 90 oder per Mail an caritas@wolfsburg.de

Zuletzt war sie 2014 in den Libanon gereist und hatte dort von ihrer früheren Lehrerin Soeur Georgette Tanoury von dem Gesundheitszentrum der Ordensschwestern erfahren. Die Ärzte arbeiteten dort ehrenamtlich, die Ausrüstung war rudimentär. „Der Zahnarztstuhl war eine Gartenliege aus Plastik“, erinnert sich Rhener-Khoury. Sie vermittelte den Kontakt zur Caritas in Wolfsburg.

Im Juni 2014 beschlossen Caritasverband Wolfsburg und Pfarrgemeinde St. Christophorus, das Projekt für die Flüchtlinge über Spenden zu unterstützen. Die Schwestern vom Guten Hirten sind die Kooperationspartner des Caritasverbandes. „Diese sind durch den Katastrophenfall jetzt mehr denn je gefordert. Sie leisten durch eine Vielzahl von Aktionen direkt und schnell Hilfe“, sagt Cromberg.

