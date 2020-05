Caritas Wolfsburg: Beratungsstelle für Spätaussiedler schließt

Wolfsburg

Nach 44 Jahren muss die Caritas ihre Beratung für Spätaussiedler einstellen. Trotz intensiver Bemühungen des Verbandes hat der Rat der Stadt Wolfsburg im März die weitere Förderung der Beratung abgelehnt. Die Verwaltung stellt die Unterstützung im Zuge ihrer Sparmaßnahmen ein.

Caritas : „Ankommen wird erschwert“

Die Spätaussiedlerberatung nicht mehr anbieten zu können, schmerzt den Verband. Bei allem Verständnis für die Sparmaßnahmen der Stadt bedauert Caritas-Geschäftsführerin Barbara-Maria Cromberg den Wegfall des Angebots: „Die Streichung von integrationsfördernden Beratungsstellen führt dazu, dass das Ankommen im neuen Heimatland erschwert und der Integrationsprozess verzögert wird oder sogar scheitert. Das kann nicht gut sein!“

Anzeige

Die Beratungsstelle der Caritas betreute in den vergangenen Jahren durchschnittlich 120 Klienten und führte 500 Beratungen im Jahr durch. Das Ziel: Informationen, Orientierung, Beratung und Begleitung anbieten, um den Hilfesuchenden so schnell wie möglich ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben zu ermöglichen. Die hohe fachliche Qualifikation der Caritas-Berater habe dazu geführt, dass das Erstaufnahmelager in Friedland die Migranten direkt an die Beratungsstelle in Wolfsburg verwies.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Beratung schaffte Perspektiven

Für die Unterstützung der Spätaussiedler war seit über zehn Jahren Irina Braun zuständig. In einer Pressemitteilung betont der Caritasverband: „Sie kann mit Stolz auf ihre Beratungstätigkeit für Spätaussiedler zurückblicken. Vielen Menschen hat sie geholfen, sich neu zu orientieren, belastende Situationen zu verändern und mit ihnen gemeinsam neue Perspektiven, Wege und Lösungen zu entwickeln.“ Braun bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und hofft, dass die Spätaussiedler jetzt nicht allein gelassen werden: „Es hat mich immer wieder beeindruckt, wie Menschen trotz- oder vielleicht auch gerade wegen- ihrer problematischen und schwierigen Umstände wachsen konnten.“ Braun führt in Zukunft ihren Aufgabenbereich der Migrationserstberatung weiter und bietet verstärkt Allgemeine Lebens- und Sozialberatung an.

Angebot bestand 44 Jahre

Seit 1976 hat die Beratungsstelle Spätaussiedler unterstützt. Schwerpunkte der Beratung waren unter anderem das Aufnahmeverfahren nach dem Bundesvertriebenengesetz, Familienzusammenführungen, die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Hilfe bei persönlichen und familiären Problemen und die Unterstützung bei der Arbeitssuche.

Noch immer kommen viele Spätaussiedler nach Deutschland: Nach einer Statistik des Bundesministeriums des Innern lagen die Zuzugszahlen 2014 bei jährlich 5649 Personen und steigerten sich bis 2018 auf 7126 Personen.

Lesen Sie mehr:

Von der Redaktion