Stadtmitte

Vor dem Bonifatiushaus in der Wolfsburger Innenstadt freuten sich die Menschen auf ein ganz besonders Essen: Beim Caritas-Mittagstisch wurde am Montag ein Enten-Menü ausgegeben. Denn wegen Corona war kein geselliges Beisammensitzen möglich, stattdessen gab es eine „to go“-Variante. Das Essen wurde von Myriam und Djuliano Saliovski gespendet, die das Hotel und Restaurant „ Goldene Henne“ in der Kleiststraße betreiben.

Der Caritas-Mittagstisch wird seit Mitte November wieder montags, mittwochs und freitags am Bonifatiushaus im Antonius-Holling-Weg angeboten. Von 11.30 bis 12.30 Uhr können Bedürftige ein warmes Mittagessen und Nachtisch abholen. „Der Mittagstisch wird gebraucht und gerade in der jetzigen Zeit sind wir und die Gäste sehr glücklich über die Spende“, betonte Rüdiger Schingale, Leiter des Mittagstisches.

Djuliano Saliovski kochte das Enten-Menü im Restaurant „ Goldene Henne “

Marcus Güldner kocht normalerweise im „Föhrenkrug“. Weil der wegen des Lockdowns geschlossen ist, ist er jetzt der „Boss“ beim Mittagstisch. Doch diesmal ist die Küche bei der Caritas kalt geblieben. Djuliano Saliovski bereitete Entenbraten mit Kartoffelklößen und Soße in seinem Restaurant „ Goldene Henne“ zu. „Das Projekt liegt uns sehr am Herzen und zudem vermisse ich das Kochen für eine große Gesellschaft“, so der 45-jährige Hotelier.

Caritas-Mittagstisch: Myriam und Djuliano Saliovski vom Hotel „Goldene Henne“ spendeten ein Menü mit Entenbraten Quelle: Boris Baschin

Mit seiner Frau Myriam packte er 28 Enten-Menüs ein und brachte sie zum Bonifatiushaus. Dort warteten schon einige Wolfsburger auf das Festmahl. „Das Essen ist heute umsonst, da es gespendet wird. Über eine kleine Spende freuen wir uns trotzdem“, erklärte Schingale. Die Wartenden, die anonym bleiben möchten, klatschten Beifall. „Es ist schön, dass ihr beiden helft“, sagte ein Mann zu dem Wolfsburger Paar.

Für die Wolfsburger gab es Ente und kleine Geschenke

Nach und nach – und mit Abstand – holten die Bedürftigen ihr Enten-Menü mit einem Obstsalat bei den ehrenamtlichen Helfern ab. Zu dem Essen überreichten die Saliovskis kleine Geschenke. Die Christuskirche organisiert seit Jahren durch Spenden ein Weihnachtsessen für alleinstehende Menschen, welches von Myriam und Djuliano Saliovski zubereitet wird. Vor zwei Jahren verteilte das Paar dabei erstmals gespendete Päckchen. „In diesem Jahr wurden bereits 130 Geschenke abgegeben, sodass wir heute bereits 30 Päckchen verschenken können“, so Myriam Saliovski. Eine ältere Dame bedankte sich noch einmal bei der Abholung bei den Wolfsburger Hoteliers und bei dem zehnköpfigen Helfer-Team: „Vielen Dank, dass ihr alle so fleißig seid.“

Von Ann Kathrin Wucherpfennig