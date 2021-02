Cannabis in der Garage: Wolfsburger gibt Betrieb von Hanfplantage zu

Wolfsburg/Celle

Als die Beamten das Haus im Kreis Celle durchsuchen, finden sie 176 Cannabis-Pflanzen in Garage, Wohnräumen und Terrasse. Auf einem Tisch liegt ein Schlagstock. Fünf Monate später nun sitzt der mutmaßliche Betreiber der illegalen Hanfplantage vor dem Landgericht Braunschweig. Dem 32-Jährigen, der sich zuletzt in Wolfsburg aufhielt und derzeit in der JVA in Braunschweig einsitzt, wird der unerlaubte Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Zu Beginn des Prozesses am Donnerstag erklärte die Verteidigerin, ihr Mandant habe seit seiner Jugend immer wieder mit Drogen zu tun gehabt und sei „haltlos durch das Leben gestolpert“. Nach einer Trennung habe er seine Arbeitsstelle als Produktionshelfer verloren und in großer Menge Amphetamine und Alkohol konsumiert. „Er ist in ein Loch gefallen.“ Untergekommen sei er bei Bekannten, die ihrerseits Drogen nahmen.

Der 32-Jährige will den Aufbau einer Hanfplantage zunächst vorgetäuscht haben

Als er sich mit einem jungen Wolfsburger anfreundete, der anscheinend über viel Geld verfügte, habe er die Idee geäußert, mit dem Verkauf von Cannabis Geld zu verdienen. Er habe zunächst „nur so tun wollen“, als ob er eine Plantage aufbaue. Er habe den 26-Jährigen als Geldgeber gewinnen wollen, um sich eine Bleibe zu finanzieren und einen Haftbefehl sowie Drogenschulden zu bezahlen. Das bestellte Equipment habe er später wieder verkaufen wollen.

Ein weiterer Wolfsburger (32) habe für ihn die bestellten Pakete angenommen und sei bei der Suche nach geeigneten Objekten als potenzieller Mieter aufgetreten. Mit ihm fuhr der Angeklagte in gemieteten Autos teils bis nach Bayern, um sich Häuser anzuschauen. „Durch die dicken Autos habe ich mich gut gefühlt“, sagte der Angeklagte mit der Figur eines Bodybuilders. Fünfmal wird der Mann in Wolfsburg ohne Führerschein am Steuer unterschiedlicher Autos erwischt – und gibt die Personalien seines besten Kumpels an.

Dem Financier geht das Geld aus

Dann jedoch sei dem 26-Jährigen das Geld ausgegangen. Daraufhin habe der Angeklagte beschlossen, tatsächlich den Bau einer Plantage umzusetzen. Im Landkreis Celle fand sich ein Vermieter, der neben einem Haus in Groß Hehlen auch Werkzeug zur Verfügung gestellt haben soll. Der 32-jährige Komplize habe auf seinen Namen Strom und Wasser angemeldet und sollte dafür einen Teil der Ernte für den Eigenbedarf erhalten. Der Schlagstock soll dem Vermieter gehört haben. Ein befreundeter 34-Jähriger aus Wolfsburg sagte als Zeuge aus, der Vermieter habe „gewusst, was Sache ist“.

Cannabis-Pflanzen auf der Mülldeponie entsorgt

Kurios: Nach dem Aufbau der Plantage bekam der Angeklagte nach eigenen Angaben kalte Füße und wollte die Plantage wieder einstampfen. Der ­26-Jährige soll sogar einige der Cannabis-Pflanzen auf der Mülldeponie bei Weyhausen entsorgt haben. Der Vermieter habe schließlich vorgeschlagen, die Plantage weiter zu betreiben und mit den Mietschulden des Angeklagten zu verrechnen.

Die Richterin bezweifelte, dass der Mann den Bau der Plantage vortäuschen wollte, um Geld von seinem Financier zu beziehen. Dabei hätte er sich bewusst ungeschickt anstellen können. Doch auf Beweisfotos wirke der Aufbau der Plantage „sehr professionell.“ Doch der Angeklagte blieb bei seiner Version. Auf Nachfrage des Staatsanwalts schätzte der Angeklagte, sein Geldgeber habe ihm zwischen 35 000 und 40 000 Euro vorfinanziert. Dass es keine finanzielle Beteiligung für die mutmaßlichen Komplizen gegeben haben soll, bezweifelten sowohl Richterin als auch Staatsanwalt angesichts sichergestellter Berechnungsunterlagen.

Der gesondert angeklagte ­32-Jährige machte zu den meisten Fragen keine Aussage. Der 26-Jährige bestätigte zumindest, dem Angeklagten 1800 Euro für Drogenschulden und 5000 Euro für einen Haftbefehl ausgelegt zu haben und dass der Vermieter die Plantage habe weiterführen wollen. Der Prozess soll im März fortgesetzt werden.

Von Christian Opel