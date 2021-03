Campingplatz am Allersee trotzt der Corona-Krise

Wolfsburg

Normalerweise herrscht rund um Ostern Hochbetrieb auf dem Campingplatz am Allersee. In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie bereits zum zweiten Mal alles anders: Am Samstag stehen die Wohnwagen und Camper trotz Osterferien einsam und verlassen dar. Alle? Nicht ganz, sagt Oliver Jäger. Er und seine Frau Migle sind seit September als Platzwart und Platzwärtin am Allersee tätig.

Auch in diesem Jahr fehlen dem Campingplatz bereits 20 000 Euro

„Zehn bis 15 Monteure haben wir aktuell noch hier“, erzählt Oliver Jäger. Sie dürfen auf dem Campingplatz übernachten, da sie berufsbedingt unterwegs sind. „Wir sind froh, dass wir die haben. Die retten uns gerade eben so“, berichtet auch Juan Carlos Menendez, Vorsitzender des Vereins Naturfreunde. Aufgrund der langen Schließung im Frühjahr des vergangenen Jahres fehlen dem Campingplatz bereits 30 000 bis 40 000 Euro Einnahmen. Die Wochen um Ostern mit eingerechnet, seien es auch in diesem Jahr bereits 20 000 Euro.

Bildergalerie: Osterferien auf dem Campingplatz am Allersee

Zur Galerie Aufgrund des Lockdowns muss der Campingplatz am Allersee vorerst geschlossen bleiben. Die Naturfreunde Wolfsburg und die Dauercamper versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

An mangelndem Interesse am Campen liegt es laut Oliver Jäger nicht: „Zum Mai hin sind wir komplett ausgebucht.“ Umso mehr hoffen der Verein und die Jägers deshalb auf eine baldige Wiedereröffnung. Dafür haben sie sich bereits an einer Petition beteiligt. Diese fordert, dass Bund und Länder Campingtourismus differenziert von anderen Urlaubsarten betrachten, da Caravaner und Wohnmobilisten meist im eigenen Fahrzeug unterwegs sind.

Der Verein nimmt viele Arbeiten in Eigenregie vor

Dass der kleine Platz am Allersee trotz der Krise halbwegs gut über die Runden kommt und den Lockdown für Modernisierungen nutzen kann, habe einen einfachen Grund: „Wir machen viel in Eigenregie“, berichtet Menendez. Aktuell bekommt der Campingplatz unter anderem eine neue Heizung, außerdem sollen Solarpanels aufs Dach des Hauptgebäudes.

Oliver und Migle Jäger sind seit September für sämtliche Pflegearbeiten zuständig. Sie lebten vorher in Hannover, fühlten sich dort aber nicht so wohl und entdeckten die Stellenanzeige der Naturfreunde: „Ich saß zehn, elf Stunden im Büro und wollte nochmal etwas Anderes machen“, erzählt Oliver Jäger. Langweilig ist den Beiden trotz der fehlenden Gäste nicht: „Es gibt immer etwas zu tun.“

Die Dauercamper nutzen den Platz, den sie momentan haben

Dauercamper dürfen trotz des Lockdowns weiter auf den Platz kommen, so wie Familie Jödicke. Sie sind an diesem Samstag weit und breit die einzigen Camper, die sich an ihrem Stellplatz aufhalten: „Es ist sehr ruhig hier“, berichtet Vater Stefan. Die Familie wolle die Osterferien für Pflegearbeiten am Platz und am Wagen nutzen. Felix (13) und Finn (8) spielen auf den angrenzenden Stellflächen Fußball. „Das ist der Vorteil der Situation, sie haben Platz“, lacht Mutter Stefanie. Auch für Sohn Fabian (17) und seine Freundin Michelle (16) ist die Auszeit auf dem Campingplatz eine willkommene Abwechslung: „Das ist mega gut, um nach den Prüfungen Stress abzubauen“, meint Fabian.

Für die Familie und alle anderen Personen auf dem Campingplatz gelten die gewohnten Abstandsregeln, in den Gebäuden gilt eine Maskenpflicht. Die Einhaltung klappe gut, sagt Oliver Jäger: „Hier achtet jeder auf jeden.“ Migle Jäger ergänzt traurig: „Seitdem ein Dauercamper an Corona erkrankt und gestorben ist, sind alle noch sensibilisierter.“

Von Melanie Köster