Wolfsburg/München

Bei Camping und Camper denken die meisten Menschen an schlichte Einheits-Einrichtung. Langweilig, aber zweckmäßig. Das muss nicht sein, sagte sich die Wolfsburgerin Rebecca Andresen, die jetzt in München lebt, und gründete 2020 den Online-Shop „Wildnest“ (https://www.wildnest.de). Weil es ihren Mann jetzt beruflich für drei Jahre nach Shanghai zieht, geht die junge Familie mit, der Onlineshop läuft weiter: Lager und Versand übernimmt die Wolfsburger Lebenshilfe.

Die Mitarbeiter freuen sich schon darauf. Über einen persönlichen Kontakt kam Rebecca Andresen auf die Idee, Lager und Versand in ihre alte Heimat zu verlegen. „Das wird gut klappen“, ist sie fest überzeugt. Ihr geht es nicht nur darum, bestellte Waren einzupacken. Kunden bekommen einige selbst geschriebene Zeilen, der Lieferschein ein Schleifchen.

Schönes Geschirr fürs Camping. Quelle: Henning Jessen

Die Idee, einen Online-Shop mit stilvollem Camping-Zubehör zu starten, entstand eher zufällig. Nach einer Reise mit dem Camper durch Neuseeland. Es war der große Traum von Ehemann Christoph. Das Ding von Rebecca Andresen war es nicht. Die gebürtige Sandkämperin ließ sich aber schnell begeistern. „Den Camper an einen See stellen und dort morgens allein in dieser Idylle aufwachen – das war großartig“, schwärmt die 31-Jährige.

Der Onlineshop „Wildnest“ – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Schön und funktional: Rebecca Andresen bietet in ihrem Onlineshop alles rund um das Thema Camping

Die Begeisterung für diese besondere Art von Urlaub hielt auch noch an, als die junge Familie nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder zurück in Deutschland war. Mit einem geliehenen Van ging es in den bayrischen Wald, sächsische Schweiz, Spreewald. Doch eins störte die Andresens: Fast alle Camper hatten die gleiche Innenausstattung. Ähnliche Polsterung, helle Holzoptik der Schränke, ähnliches Camping-Geschirr.

Schöne Bettdecken, Leuchten und mehr fürs Campen

Das wollten Rebecca Andresen und ihr Mann nicht. „Wirft man einen Blick in unsere vier Wände, sieht man schnell, dass wir die Mischung lieben“, sagt die junge Mutter. Und so machte sie sich auf die Suche nach individuellem Camping-Style. Oberstes Ziel dabei: „Camping muss nicht nach Camping aussehen.“

Eine schöne Bettdecke war das erste Teil, mit dem sich die Andresens ihren Camper aufhübschten. Immer mehr kam hinzu. Geschirr, das nett aussieht, aber bei der Fahrt nicht so unangenehm klirrt wie Porzellan. Batteriebetriebene Hängeleuchten, Camping-Backofen. Vieles ist nicht speziell für Camping, sondern für Terrasse oder Outdoor.

Lust auf neue Herausforderungen

Irgendwann machte die Marketing-Frau aus ihrem Faible für schönes Interieur und Lust auf neue Herausforderungen eine Geschäftsidee. Mit knapp 30 Artikeln startete ihr Onlineshop „Wildnest“. Mittlerweile sind es rund 400. Rebecca Andresen begann vorsichtig: „Ich habe immer die kleinsten Bestellmengen genommen“, erzählt sie. Nur kein Risiko eingehen. Eine große, liebevoll ausgesuchte Produktpalette ja, aber kein unübersichtliches Sortiment.

Die Zahl der Kunden steigt. Kein Wunder, Camping ist seit Corona schwer beliebt. Weil viele es luxuriöser haben wollen, entstand der Begriff „Glamping“. Also Camping mit Glamour.

Rebecca Andresen geht jetzt mit Mann und Söhnchen für drei Jahre nach Shanghai. Die asiatische Millionen-Metropole ist nicht unbedingt der Hotspot für Camping. Die Andresens haben sich aber schon umgeschaut. Die innere Mongolei eigne sich perfekt für eine Tour mit Camper...