Call a Pizza: Lieferdienst eröffnet neue Filiale in Wolfsburg

In der Corona-Krise sind Essens-Lieferdienste so gefragt wie nie: Gute Startbedingungen also für den Wolfsburger Sascha Gutzmann, der am 25. November eine neue Filiale des Franchise-Unternehmens „Call a Pizza“ in der Mecklenburger Straße 5 eröffnet.

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für Sascha Gutzmann jetzt die logische Folge

Sascha Gutzmann ist ein Kenner der Pizza-Delivery-Branche. Der ausgebildete Fachmann für Systemgastronomie lernte seinen Beruf bei einem großen Lieferdienst in seiner Heimatstadt Wolfsburg, war dort für bis zu drei Filialen und bis zu 80 Mitarbeiter verantwortlich. Doch der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, habe ihn nicht ruhen lassen: „Als Angestellter habe ich alles erreicht, was möglich war. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für mich jetzt die logische Folge“, sagt der Patchwork-Familienvater, der mit seiner Lebenspartnerin und insgesamt vier Kindern zusammenlebt. Dass er diesen Schritt in Wolfsburg tun würde, stand für ihn immer fest: „ Wolfsburg ist meine Stadt – klein, aber mit viel Grün und ruhigen Ecken. Ich finde es super hier.“

Dagegen war zunächst weniger klar, dass er sein Berufsleben mal Pizza & Co. widmen würde: „Als Schüler habe ich noch gesagt: Gastronomie? Niemals“, erinnert sich der 41-Jährige. „Heute ist die Branche meine Berufung!“ Er liebe die Arbeit mit Menschen, den Kontakt mit seinen Kunden und die Sicherheit, die etablierte Franchise-Konzepte ihren Partnern bieten. „Ich sehe in den Vorgaben durch die Call-a-Pizza-Zentrale in Berlin nur Vorteile: Dadurch wird mir viel Arbeit wie beispielsweise die Produktentwicklung abgenommen und ich kann mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, meine Kunden glücklich zu machen.“

Der frisch gebackene Unternehmer will mittelfristig eine zweite Filiale eröffnen

Geschäftsführer Thomas Wilde freut sich über den Zuwachs in der „Call a Pizza“-Familie, dem nach eigenen Angaben ältesten Pizza-Lieferdienst in Deutschland. „Es ist gut, wenn Franchise-Partner schon über viel Erfahrung verfügen, wenn sie ins Unternehmen kommen. Ich bin sicher, dass Sascha Gutzmann sein ganzes Know-how einsetzen wird, um mit Call a Pizza in Wolfsburg erfolgreich zu sein“, so Wilde.

Vom 25. November an können Kunden im Wolfsburger Westen ihre Pizza, Burger, Pasta, Salate und Fingerfood online unter www.call-a-pizza.de oder unter Tel. (05361) 77 92 922 bestellen.

Sascha Gutzmann sieht dem Start mit großer Vorfreude entgegen. Der frisch gebackene Unternehmer hat schon jetzt Appetit auf mehr: „Mittelfristig möchte ich einen zweiten Call-a-Pizza-Store eröffnen.“ Dann soll auch der Wolfsburger Osten in den Genuss seiner Produkte kommen.

