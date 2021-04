Reislingen

So etwas erleben Cadera-Mitarbeiterinnen auch nicht alle Tage: Als sie am frühen Donnerstagmorgen ihre Filiale im Bauking im Vogelsang öffnen wollten, klappte das nicht – alle Türen waren von innen verschlossen. Der Grund: Ein offensichtlich Obdachloser (33) hatte sich tags zuvor in der Filiale unbemerkt einschließen lassen. Er verschloss alle Türen und übernachtete in der Personaltoilette – mit Firmen-I-Pad, Salami und Wasserflaschen. Entdeckt wurde er erst, als eine Fachfirma sämtliche Schlösser geknackt hatte und ihn friedlich im Klo liegend fand.

Eine Fachfirma musste alle Schlösser knacken und tauschen

Laut Polizei schloss die letzte Mitarbeiterin am Mittwoch kurz nach 19.30 Uhr die Filiale ab und verließ das Gebäude. „Wir waren am Donnerstag gegen 6 Uhr vor Ort und kamen nicht mehr rein“, berichtet Cadera-Chef Ingmar Wolf-Doettinchem. Er eilte selbst in den Vogelsang und rief kurzerhand einen Schlüsseldienst: „Ich wollte von einer Fachfirma alle Schlösser knacken lassen.“ So sei das Team Tür um Tür dem Geschäft näher gekommen.

Cadera-Chef Hendrik Wolf-Doettinchem: „Zuerst dachten wir an einen Einbrecher.“ Quelle: privat

„Zuerst dachten wir an einen Einbrecher“, sagt Wolf-Doettinchem. Das sei doch naheliegend. Zumal der Kühlschrank aufgebrochen gewesen sei, Salami und zwei Wasserflaschen hätten gefehlt. Dann, ganz zum Schluss, hätte der Schlüsseldienst die verschlossene Klotür geöffnet – was sie dann sahen, jagte allen Beteiligten einen gehörigen Schrecken ein: „Dort lag ein Mann in der Toilette“, berichtet der Cadera-Chef. „Mein erster Gedanke war, dass dort eine Leiche liegt.“

Die Mitarbeiter fanden den 33-Jährigen im Klo friedlich schlafend

Was zum Glück ein Trugschluss war: Der ungepflegte Mann habe lediglich geschlafen. Und hatte einen großen Schlüsselbund bei sich – er hatte alle Türen von innen verschlossen und die Schlüssel stecken lassen – so konnten sie nicht von außen geöffnet werden. Wolf-Doettinchem alarmierte die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, erzählte er ihnen, warum er sich eingeschlossen hatte: „Draußen sind Wölfe – ich hatte Angst.“ Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge tippt eher aufs Wetter: „Es ist nachts sehr kalt draußen.“ Er habe sich einen warmen Ort zum Schlafen gesucht.

Der Mann habe einen festen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und „polizeilich noch nicht aufgefallen“. Nach der Aufnahme aller Personalien, habe gehen dürfen. „Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Außerdem wird er wohl auch die Rechnung für den Schlüsseldienst und die neuen Schlösser bezahlen müssen.“

Von Carsten Bischof