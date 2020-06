CVJM Wolfsburg: Fahrrad-Sponsorenfahrt war ein Erfolg

Wolfsburg

Die Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) zieht ein positives Fazit seiner rund 20 Kilometer langen Fahrrad-Sponsorenfahrt der Weltdienstgruppe am Samstagnachmittag rund um Wolfsburg. „Diese sozialsportliche Tour im Rahmen von ‚Integration durch Sport‘ und ‚ Niedersachsen packt an‘ gehörte wohl zu den ersten dieser Art in Deutschland – deshalb haben wir uns auch so strikt an die Absprache mit dem Ordnungsamt, Gesundheitsamt und Streetlife gehalten“, betonte Ferdinand Uecker vom CVJM-Vorstand.

Die Spendeneinnahmen aus der Aktion fließen in ein Kindergarten-Projekt in Nigeria, Schulprojekte in Indien und Madrid, in die Arbeit des YMCA Europa mit Flüchtlingen in Griechenland und sozialsportliche Aktivitäten in Wolfsburg.

17 Sozialradler und 56 Unterstützer machten mit

Beim Start am Haus der Jugend traten 17 Sozialradlerinnen und Sozialradler in die Pedalen. Dazu kamen noch 56 Unterstützerinnen und Unterstützer und ein Hund, die an ihrem Wohnort radelten, spazieren gingen, golften, den Hund ausführten, in den Gottesdienst gingen, im Garten arbeiteten und sich so mit dem CVJM solidarisierten. „Dies hat uns richtig Mut gemacht“, sagte Michael Meixner von der Weltdienstgruppe. Nina und Alexander Haas radelten mit ihren Enkeln Gregor (1) und Joschka (3) mit: „Für uns ist es selbstverständlich, junge Menschen zu unterstützen.“ Didar, ein 13 Jahre alter Flüchtlingsjunge aus dem Irak, erklärte: „Ich freue mich, dass ich Kindern in der Welt helfen kann.“

Während der Begrüßung betonte Pastor im Ruhestand Hans-Ulrich Braun, dass der CVJM „durch diese Aktionen seit Jahrzehnten viel bewirkt und Vorbildfunktion hat“. Und dann brachen die Sozialradler zu ihrer kurzweiligen Tour auf. Nach rund 20 Kilometer kamen sie wieder am Startpunkt an. „Es hat sich gelohnt. Es ist ein gutes Gefühl, etwas für junge Menschen getan zu haben“, zog Valeri Seifried ein positives Fazit.

Von Manfred Wille