Außergewöhnlichen Besuch hatten die Kinder der Wolfsburger CJD-Kita „Die Wilden Wölfe“ am Mittwochvormittag. Drei junge Fahrradfahrer wurden mit Geschrei und Applaus begrüßt. Die Rostocker Abiturienten waren schon in ganz Deutschland unterwegs und sammelten die Zukunftswünsche der kleinen Jungen und Mädchen ein.

„Wir sind schon da“ mussten auch Julian Doß, Maxim Borcherding und Niclas Semmerow mitsingen. Die drei besuchten gemeinsam das CJD-Christophorus-Gymnasium in Rostock, wo sie dieses Jahr das Abitur bestanden. Am 29. Juni machten sie sich mit dem Rad auf den Weg vom Nordosten bis in die Alpen.

Die drei Abiturienten besuchen 24 CJD-Einrichtungen in ganz Deutschland

„Wir hatten schon vor, nach dem Abitur eine gemeinsame Radtour zu machen“, erzählte Julian Doß. Die Idee zur zweimonatigen Tour zu 24 Einrichtungen des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands (CJD), vor allem Kindertagesstätten, entstand durch die Teilnahme an der CJD-Jugendkonferenz im November vergangenen Jahres.

Da trafen sich 300 Jugendliche aus ganz Deutschland, um konkrete Zukunftskonzepte zu erarbeiten. Pilotmäßig waren dieses Mal auch 67 Kitas eingebunden, denn schließlich ging es um die Gestaltung der Zukunft für die nächsten Generationen. Mit ihrer Tour binden die drei jungen Männer nun weitere Kinder in das Konzept ein.

So übergaben die Jungen und Mädchen von den „Wilden Wölfen“ auch ihre Zukunftswünsche an die drei Radler. Und da waren ganz konkrete Dinge dabei. Fliegende Autos wünschen sich die Kinder zum Beispiel für die Zukunft. Eine Antwort zur weiteren Entwicklung war auch „Meerjungfrau werden“.

Insgesamt wurde deutlich: Auch die Kleinsten machen sich schon Gedanken über die Zukunft, wünschen sich Geborgenheit in der Familie, eine gesunde Umwelt und ein friedliches Miteinander in der ganzen Welt. Schon 2019 hatten die Kinder sich mit Ideen zur Zukunft an den Politischen Projekttagen beteiligt und Bilder und Collagen an die Jugendkonferenz geschickt.

Die Wünsche der Kinder werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgestellt

Maxim, Julian und Niclas nahmen alle Wünsche im Gespräch mit den Kindern entgegen. Diese werden mit eingearbeitet in eine Präsentation, die dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vorgestellt werden soll. Im Gegenzug hatten die Radler auch ein Geschenk für die Kinder.

Zum einen übergaben sie das auf der Konferenz erarbeitete Jugendmanifest, das knackig auf 14 Thesen formuliert ist. Zudem gab es eine Eierpackung mit so genannten Seedballs. Die kleinen Bälle sind gefüllt mit Samen, sodass ganz einfach gepflanzt werden kann; eine symbolische Geste für eine hoffnungsvolle Zukunft.

Die Abiturienten waren am Dienstag aus Hannover in Wolfsburg angekommen. Da hatten sie schon mehr als 3100 der insgesamt etwa 3500 Kilometer hinter sich. Inzwischen sind sie ganz gut durchtrainiert. „Die ersten Tage waren schon sehr anstrengend“, berichtete Niclas Semmerow. Schließlich ist keiner von ihnen Radsportler.

Von Robert Stockamp