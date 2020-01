CJD: Deshalb malen Azubis im Takt der Musik

Wolfsburg

Malen im Rhythmus der Musik stärkt das Selbstbewusstsein junger Menschen im Christlichen Jugenddorf Wolfsburg (CJD). Seit Mitte des Jahres malen acht junge Auszubildende aus dem Rehabilitationsbereich des CJD im zweiwöchigen Turnus zu unterschiedlichen Musikstücken auf Leinwänden. Enden soll das Projekt mit einer Vernissage eingebunden in ein Theaterstück, indem die jungen Erwachsenen ab 18 Jahre zeigen, was in ihnen steckt.

Ziel: Auszubildende auf unterschiedliche Ebenen fördern

„Wir zeigen damit, dass es uns wichtig ist, die Auszubildenden auf unterschiedlichen Ebenen zu fördern und geben ihnen die Möglichkeit, noch verdeckte Fähigkeiten zu entdecken“, erklärt Fachbereichsleiter Uwe Klaue. Bereichsleiterin Ausbildung und Rehabilitation Kirsten Kolbe freut sich: „Dieses Projekt ist über Aktion Mensch gefördert, worauf wir stolz sind. Durch die finanzielle Unterstützung können wir etwas Besonderes für unsere Fachpraktiker und Auszubildenden anbieten.“

Gearbeitet wurde mit Pinsel, Spachtel oder Schwamm

Die Jugendlichen nehmen mutig Pinsel, Spachtel oder Schwamm in die Hand und lassen der Farbe im wahrsten Sinne ihren Lauf. Paul beispielsweise, Auszubildender aus dem Bereich Metall hatte zuerst keine Idee, was er auf die Leinwand bringen sollte. Nach einiger Zeit hat er seinen Malstil gefunden und wagt sich bereits an Großformate.

Jerome, der davon überzeugt war, überhaupt keine kreative Ader zu haben, ließ sich immer mehr auf das Farbexperiment ein. Philipp, der eine Ausbildung im CJD als Maler macht, hatte zumindest schon Vorkenntnisse, aber auch der Künstler sagt: „Ich finde es toll, dass ich hier einfach mal machen kann, was mir einfällt und das ganz ohne Druck.“

Azubis planen jetzt eine Vernissage

Anna-Lena, die zur Hauswirtschaftshelferin ausgebildet wird, kam erst später in das Projekt und dennoch ist sie voll im Team integriert und hat ihren eigenen kreativen Stil gefunden. „Zuerst fand ich es komisch, dass mir keiner sagt, was ich malen soll. Inzwischen finde ich es richtig cool“, erzählt sie.

Auch die anderen sind begeistert dabei. Jetzt geht es an die Vorbereitung zur Vernissage. Damit die Spannung auch für die Besucher noch etwas mehr steigt, schon jetzt die Bitte der jungen Künstler: „Gäste sollten eine Taschenlampe zur Eröffnung mitbringen.“

