CDU will die Digitalisierung der Wolfsburger Verwaltung vorantreiben

Wolfsburg

Die CDU Wolfsburg sieht Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Verwaltung. Deshalb fordert sie in einem Antrag, dass die Stadt vier weitere Stellen schafft, um die eigene Digitalisierung voranzutreiben.

„Den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt muss es möglich sein, einen Großteil der Verwaltungsleistungen online erledigen zu können. Dies erspart zum einem Zeit beim Antragsstellenden sowie auch Kapazitäten in der Verwaltung, welche anderweitig dringend benötigt werden,“ meint der Kreisvorsitzende Christoph-Michael Molnar. Durch die Pandemie trete zu Tage, dass die Möglichkeiten einer modernen und zukunftsträchtigen Verwaltung nicht ausgeschöpft seien. Wolfsburg als Modellstadt für Digitalisierung und Mobilität müsse dieses Profil stärker ausbauen, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbandes der CDU.

Der Kreisverband der CDU fordert, dass Wolfsburg zum Vorbild für andere Städte wird

„Die stiefmütterliche Behandlung der Fortsetzung und Implementierung einer Digitalkultur in der Verwaltung darf nicht in dieser Form weitergeführt werden. Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einzunehmen und als Beispiel für andere Städte dienen,“ fordert Molnar.

Die Wolfsburger Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( MIT) der CDU begrüßt den Vorstoß des Kreisverbandes: „Wir müssen unsere Chancen jetzt ergreifen. Die Auszeichnung zur Smart City sowie zur Projektregion 5G sind für uns Ansporn, diese Themen weiterhin mit Nachdruck zu verfolgen,“ betont Kai Kronschnabel, der stellvertretende Vorsitzende der MIT Wolfsburg.

