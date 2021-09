Wolfsburg

Die Anspannung war förmlich spürbar – sowohl auf der Wahlparty der SPD in Rizzos Café als auch auf dem Gut des Grafen bei der CDU in Nordsteimke. Denn hier wie dort verfolgten natürlich alle mit besonderer Spannung nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch die Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters. Der heißt jetzt Dennis Weilmann. Im Rathaus wartete man am Sonntag erstmal lange vergeblich auf den neuen Chef.

Eigentlich hatte Weilmann geplant, nach der Auszählung des letzten Wahllokals in die Bürgerhalle zu fahren. Doch bis 20.30 Uhr stand das Endergebnis noch nicht ganz genau fest – und da teilte das NDR-Kamerateam schließlich mit, dass es sich jetzt auf den Weg nach Nordsteimke machen würde, wo die gute Stimmung sowieso bessere Bilder versprach. Gegenkandidatin Iris Bothe und Amtsvorgänger Klaus Mohrs, beide SPD, gratulierten dem Sieger daraufhin per Telefon.

Spannender Abend: Anfangs war sich Dennis Weilmann noch nicht ganz sicher, ob er genügend Wählerstimmen bekommen wurde. Der Bundestrend sprach schließlich gegen die CDU. Umso mehr freute er sich über das Vertrauen vieler Wolfsburger in ihn. Quelle: Gero Gerewitz

„Es hat mich sehr gefreut, als Iris Bothe angerufen hat“, sagte Weilmann. „Wir haben beide einen engagierten Wahlkampf geführt und werden weiterhin professionell im Verwaltungsvorstand zusammenarbeiten.“ Er wolle jetzt seinen Job machen: Gespräche mit allen führen und so Themen wie bezahlbarer Wohnraum, Ehrenamts- und Wirtschaftsförderung anpacken.

Spannende Wahlperiode im Rat

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann kommentierte: „Das wird eine spannende Wahlperiode.“ Denn Weilmann als OB, das bedeutet auch eine Stimme mehr im Ratsrund für die CDU und sogar zwei mehr als nach der letzten Kommunalwahl. „Wir werden Montag in der Fraktion darüber sprechen, ob wir eventuell mit wechselnden Mehrheiten arbeiten, wie es auch die PUG vorhat.“ CDU-Fraktionsführer Peter Kassel betont: „Der Maßstab muss sein, was Wolfsburg voran bringt.“ Auch er geht aber davon aus, dass es keine feste Koalition geben wird.

Spaß im Wahlkampf

Dennis Weilmann dankte derweil in Nordsteimke als erstes seinem Wahlkampfteam und ließ sich natürlich von seiner Frau Janina umarmen, die ihm nicht nur an diesem Abend den Rücken gestärkt hatte. Günther Graf von der Schulenburg kommentierte das mit den Worten: „Wolfsburg bekommt den Oberbürgermeister, den es verdient, und der hat die Frau, die er verdient.“ CDU-Kreisvorsitzender Christoph Michael Molnar ist unglaublich stolz auf seine Partei, die über alle Generationen hinweg hinter dem Kandidaten gestanden hatte. Molnars Vorgängerin Angelika Jahns war selbst mit Weilmann im Wahlkampf unterwegs. „Das hat Spaß gemacht!“, sagt sie.

Spaß gemacht hat der Wahlkampf übrigens auch Iris Bothe, deren Frau und deren Partei ebenfalls engagiert hinter ihr standen und die den Bürgerinnen und Bürgern näher kam als je zuvor. „Ich habe viel Unterstützung und Sympathie erfahren. Und nicht wenige Menschen haben mir ihre Stimme gegeben“, sagt sie. Ihr Geschäftsbereich im Rathaus wird sich jetzt vielleicht trotzdem ein bisschen freuen – darüber, dass sie ihren Job weitermacht. „Einige hatten Angst, dass ich vielleicht das Handtuch werfe. Aber das mache ich natürlich nicht!“, versichert sie.

Von Andrea Müller-Kudelka