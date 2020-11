Wolfsburg

Die CDU-Fraktion setzt sich in ihrem neuesten Antrag für eine stärkere Berücksichtigung der Porschestraße in dem Masterplan Nordhoffachse ein. Durch die Verbindung der beiden Masterpläne soll „ein Gesamtpaket für eine gute Zukunft“ entstehen. „Der Masterplan Nordhoffstraße sowie der gesamte Nordkopf und die Porschestraße können gar nicht anders als eine Einheit gesehen werden. Dabei ist der vorhandene Masterplan Innenstadt auf seine bis heute erreichten Ziele zu prüfen und in den engsten Zusammenhang mit dem Masterplan Nordhoffachse zu bringen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Kassel.

Die Innenstadt soll aufgewertet werden

Damit ist man sich mit den Sozialdemokraten einig: Die Innenstadt, insbesondere die Porschestraße, soll aufgewertet werden. Wenige Tage nach dem Antrag der CDU informierte auch die SPD über ihre Forderung, wie sie die Geschäfte an der Porschestraße stärken will. Die Christdemokraten greifen mit ihrem Antrag einen Gedanken auf, welchen sie bereits 2018 zur Debatte gestellt hatten: Die Wolfsburger Innenstadt benötige eine zeitgleiche Zielformulierung mit der Entwicklung der Nordhoffachse. Dabei gehe es insbesondere um Südkopf, mittlere Porschestraße sowie den Anschluss an den Nordkopf, die Designer Outlets Wolfsburg und die Autostadt. Auch die Verknüpfungsfunktion mit dem VfL und dem Allerpark mit dem Schloss Wolfsburg soll berücksichtigt werden.

CDU erneuert ihren Antrag aus dem Jahr 2018

Den Antrag der CDU hatte der Strategieausschuss 2018 erst einmal nur zur Kenntnis genommen, weil der Auftrag für den Masterplan Nordhoffachse an das zuständige Architekturbüro damals schon erteilt worden war. Mit dem Vorliegen erster Erkenntnisse zur Masterplanung Nordhoffachse sollte entschieden werden, in welchen Umfang eine Fortschreibung des Masterplans Nordhoffachse erforderlich ist. Diesen Zeitpunkt sieht die CDU mit dem Grundsatzbeschluss zur Masterplanung nun erreicht.

„Nur wenn ein durchdachter Plan verwirklicht wird, kann man unsere Innenstadt aufwerten und sinnvoll nutzen. Bevor bindende Grundsatzbeschlüsse gefasst werden, müssen die Inhalte vernünftig erörtert und politisch beraten werden “, so der Aufsichtsratsvorsitzende der WMG, Harald Vespermann.

Von Christian Opel