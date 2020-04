CDU Wolfsburg fordert Gastro-Öffnung mit Gesundheitskonzept

Wolfsburg

Der CDU-Arbeitskreis Wirtschaft setzt sich für eine Öffnung der Gastronomie ein. Die Generierung von Umsätzen, um das Überleben dieses Gewerbes zu ermöglichen, sei für diese Unternehmen unabdingbar. Der Gesundheitsschutz der Gäste müsse bei allen Überlegungen immer oberste Priorität haben.

Christoph-Michael Molnar : „Zukunft der Stadt sichern!“

Um die Fixkosten zu decken und ein attraktives gastronomisches Angebot in der Stadt Wolfsburg zu erhalten sei eine zeitnahe Öffnung dieser Betriebe notwendig. Es sei besser aufgrund der Abstandsregeln auf einen Teil des Umsatzes verzichten zu müssen, als gar keinen Umsatz zu generieren.

„Selbiges gilt selbstverständlich auch für das Hotelgewerbe in unserer Stadt. Das Überleben dieser Branche ist für die wirtschaftliche Entwicklung im Anschluss an die Krise überaus wichtig. Wir müssen nach dem Ende der Krise schnellstmöglich zu alter wirtschaftlicher Stärke finden um die Zukunft und die Entwicklung der Stadt zu sichern,“ so der Kreisvorsitzende der CDU Wolfsburg Christoph-Michael Molnar.

Unternehmer stehen vor immensen Herausforderungen

Durch die weiterhin andauernde Schließung dieser Betriebe, um die Ausbreitung des Corona-Viruses zu verlangsamen, würden die Unternehmer vor immense Herausforderungen gestellt. Durch die monatelangen Einnahmeausfälle bei gleichzeitig nahezu unveränderten Fixkosten entstehen große wirtschaftliche Herausforderungen, welche das Aus für zahlreiche Betriebe bedeuten können.

„Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg möchten auch in Zukunft ihr gastronomisches Angebot genießen können. Weitergehende Förderprogramme der Stadt könnten eine Möglichkeit darstellen, die Gastronomie und Hotellerie am Leben zu erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU Wolfsburg.

