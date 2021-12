Vorsfelde

Bis zum Schluss hat Günter Lach gegen den Krebs gekämpft, doch die Krankheit hat gewonnen. Am Dienstag in den frühen Morgenstunden verstarb der CDU-Ratsherr. Lach war von 2009 bis 2017 Mitglied des Bundestages, als Stellvertreter von Klaus Mohrs Bürgermeister von Wolfsburg und – seine Herzensaufgabe – 20 Jahre lang Ortsbürgermeister von Vorsfelde. Außerdem war der gebürtige Vorsfelder ein Kyffhäuser mit Herz und Seele: Seit 1978 Vorsitzender der Kameradschaft und seit 1986 des Kreisverbands. Er starb im Alter von 67 Jahren.

Bis zuletzt politisch pflichtbewusst

Einige hatten am Montag noch mit ihm gesprochen: Ganz pflichtbewusst sagte er telefonisch seine Teilnahme an der Fraktionssitzung, im Bürgerdiensteausschuss und bei seiner traditionellen Skatrunde am Abend ab, weil es ihm „nicht so gut“ gehe, wie er dem CDU-Kreisvorsitzenden Christoph-Michael Molnar mitteilte. Diejenigen, die ihn gut kannten, waren deshalb schon in größter Sorge, denn eigene Interessen vor die Pflicht zu stellen, das war bei Günter Lach eine mehr als nur seltene Ausnahme.

Vorsfelde trauert um langjährigen Ortsbürgermeister

Zum Pflichtprogramm gehörte auch die Skatrunde. „Dort fehlte er nie, es war wie ein Heiligtum“, erzählt Günter Pleil, seit rund 40 Jahren politischer Weggefährte. Er betont: „Wir verlieren einen guten Mann und einen guten Freund. Er wird eine Lücke hinterlassen.“ Sandra Straube, seit einigen Wochen als Ortsbürgermeisterin Vorsfeldes Nachfolgerin im wohl wichtigsten Amt seines Lebens, sagt: „Mit Günter Lach geht eine Person, die als Politiker und Mensch sehr geschätzt war. Ihm lag die Vereinskultur und insbesondere der Zusammenhalt der Menschen am Herzen. Das sind wichtige Werte, die ich von ihm übermittelt bekommen habe.“

Von Andrea Müller-Kudelka