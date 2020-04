Wolfsburg

In ihrer letzten Vorstandssitzung befasste sich die CDA Wolfsburg (Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft) mit dem Antrag an den Rat der Stadt Wolfsburg die „Lokale Wirtschaft und Organisationen in Coronakrise zu unterstützen.“

In diesem Antrag wurden diverse Maßnahmen gefordert, um Vereinen, gemeinnützigen Einrichtungen, freien Trägern und Unternehmen, die unter den Auswirkungen der Corona-Krise leiden und in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, Unterstützungen zukommen zu lassen. Dieses Paket, das schnelle und pragmatische Hilfe zur Unterstützung bringen soll, befürwortet der CDA grundsätzlich. Besonders positiv sei, dass das Wirtschaftsdezernat unter der Leitung von Dennis Weilmann schnell gehandelt habe und die Förderrichtlinie „Soforthilfe Wirtschaft“ erlassen hat.

„Kompetent handelnde Akteure“ in Wolfsburg

Aus Sicht der CDA Wolfsburg müssten diese Maßnahmen jedoch auch Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation haben. Beschäftigungssicherung, um nach der Krise das nötige und fachlich qualifizierte Personal zu haben, sei auch ein wichtiger Bestandteil der derzeitig durchzuführenden Maßnahmen.

Auch Schausteller in finanzieller Not

Die Absage oder Verschiebung von diversen Veranstaltungen bringe Schausteller in finanzielle Nöte. Neben der Reduzierung von laufenden Kosten, wie die zeitweise Stilllegung des Fuhrparks, hätten Schausteller wenige Möglichkeiten, Einnahmen zu erzielen. So stehen viele lokale Unternehmen und Organisationen vor Einnahmeausfällen von bis zu 100 Prozent und deshalb vor erheblichen existenziellen Sorgen.

Wichtig für den CDA seien auch die Menschen, die in Pflege und Heilberufen oder auch im Einzelhandel tätig sind. Die Menschen in diesen Berufen brauchen auf jeden Fall mehr als warme Worte. „Schade, dass es die Corona-Pandemie braucht, um die Bedeutung von gut ausgebildeten Mitarbeitern wahrzunehmen“ sagte der Vize-Vorsitzende André-Georg Schlichting. Eine der Verantwortung entsprechende Bezahlung, gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für solche Berufe seien „lange überfällig“, ergänzte der Vorsitzende der CDA Wolfsburg Stefan Klinke.

