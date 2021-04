„C4-WOB“: Hallenbad stellt Kunst von Daniel Kuge aus

Stadtmitte

„C4-WOB“: Unter diesem Namen stellt der Künstler Daniel Kuge seine Werke im Kunstschaufenster des Hallenbads aus. Bis Donnerstag, 17. Juni, können Besucher bei ihrem Anblick über Zusammenhänge zwischen Mensch, Objekt und Wolfsburg sinnieren. Sogar ein Künstlergespräch gibt es, allerdings auf YouTube.

Kuge befragt in seiner künstlerischen Arbeit Konstanten anthropogen geprägter Formen. Welche Gestalt haben diese Spuren und zu welchen Interpretationen regen sie an? Wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und Objekt, Maschine und Körper gelesen? Analogien in archaischer Vorzeit, dem industriell geprägten Anthropozän und einer unbestimmten Zukunft werden erfasst und ausgelotet.

Abbildungen laden zum Rätseln ein

Im Kunstschaufenster des Hallenbades Wolfsburg inszeniert Kuge großformatige Abbildungen von starren Gefügen, deren räumliche und statische Strukturen nur eingeschränkt nachvollziehbar sind. Ihre Kontexte und ihre Herkünfte sind nicht zu dechiffrieren.

Wolfsburg als passende Kulisse für die Kunst

Angeregt durch Kuges Arbeiten findet der Betrachter sich mit Thematiken konfrontiert, die die Maschinerie des Krieges, das Grab oder den Tod berühren können, um sich schon gleich spielerisch modellhaften oder architektonischen Konzepten zuzuwenden. Wolfsburg als Reißbrett-Stadt der Nationalsozialisten, emporgezogen und zu einem gewichtigen Technologie-Standort der Gegenwart herangewachsen, bietet sich als besonderer Ort zur Reflexion der Kunst von Daniel Kuge.

Da im Moment aufgrund der Coronalage eine Eröffnung mit Publikum nicht möglich ist, veröffentlicht das Kulturzentrum zum Ausstellungsbeginn ein Gespräch mit dem Künstler vor dem Kunstschaufenster. Es ist auf dem YouTube-Kanal des Hallenbads unter dem Stichwort „Daniel Kuge Kunstschaufenster“.

