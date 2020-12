Wolfsburg

Bus fahren soll komfortabler in Wolfsburger werden, Pendler schnellere Routen bekommen und der Umstieg zu anderen Verkehrsmittel soll erleichtert werden: Die Stadt hat sich viel vorgenommen. Wie ein neues Konzept für den ÖPNV aussehen kann, insbesondere für den Busverkehr, darüber berieten die Mitglieder im Strategieausschuss. Sie machten den Weg frei für die Entwicklung eines Buslinienkonzeptes in der VW-Stadt. Brennpunkte vor den Schulen rückten dabei am Dienstag in den Mittelpunkt der Diskussion.

Bei den Planungen zum Busliniennetz in Wolfsburg wollte Joachim Sievers ( CDU) auch den Schülertransport berücksichtigt sehen. Der Hintergrund: Kurz vor der Ausschusssitzung war der Parkplatz am CongressPark vor der Neuen Schule mit Autos vollgeparkt. „Können die Kinder nicht den Bus benutzen oder wollen sie nicht?“, fragt Sievers. Die Feuerwehr-Zufahrt sei täglich zugeparkt.

Oberbürgermeister: „Es liegt an der Einstellung der Eltern“

Oberbürgermeister Klaus Mohrs entgegnet: „Die meisten Schüler würden mit dem Bus ihre Heimat erreichen, ein Teil von ihnen mag auch von außerhalb kommen.“ Allerdings habe die Situation vor den Schulen auch etwas mit der Einstellung der Eltern zutun: „Es geht darum, den Kindern Wege abzunehmen.“ Besonderes kritisch hält Mohrs die Situation am Ratsgymnasium: „Es ist unverantwortlich, wie die Eltern am Wendekreis parken und die Kinder gefährden“, so der Oberbürgermeister.

Das sind Vorschläge für den Wolfsburger Schienenverkehr

Auch der Regionalverkehr soll in Wolfsburg in Zukunft mehr beachten bekommen, „denn, das Thema habe bislang eine eher untergeordnete Rolle gespielt“, so Marcel Hilbig, Leiter des Referats Strategische Planung, Stadtentwicklung und Statistik. Er machte Vorschläge, betonte aber, „dass noch keine Lösungen in der Tasche sind“. Womöglich, könne der Bahnhof in Vorsfelde reaktiviert werden, damit Mobilität dort anders gedacht werde. Noch in die Zukunft gedacht sei auch das Thema eines „S-Bahn-Angebots“ in Wolfsburg.

So geht es weiter

Zuletzt überarbeitet wurde das Buslinienkozept im Jahr 2013, ein neues soll spätestens im Jahr 2023 realisiert werden. Der Rat der Stadt Wolfsburg entscheidet am Mittwoch, 16. Dezember darüber, ob ein neues Konzept entwickelt wird.

