Vorsfelde

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen kam es am Mittwoch, 17. März. Zwischen 12.15 Uhr und 12.40 Uhr gerieten die beiden Frauen, die einander kennen, an einer Bushaltestelle in der Neuhäuser Straße gegenüber dem Drömling-Center aneinander.

Eine der Beteiligten erstattete eine Woche später bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung und gab an, dass es mehrere Personen gegeben habe, die diese Auseinandersetzung gegenüber dem Drömling Center beobachtet haben. Die Polizei hofft darauf, dass sich Zeugen an diese Auseinandersetzung erinnern können und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05361/46460.

„Normalerweise werden körperliche Auseinandersetzungen unmittelbar der Polizei gemeldet“, meint Polizeisprecher Thomas Figge. „Warum es in diesem Fall zu einer mehrtägigen Verzögerung kam, wissen wir auch nicht.“ Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, strafrechtliche Sachverhalte möglichst zeitnah anzuzeigen.

Von der Redaktion