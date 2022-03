„Buntes Herz von Vorsfelde“: Ostergarten an der St. Petrus-Kirche eröffnet

Vorsfelde

Feierlich eröffnete die Propstei Vorsfelde am Samstagvormittag den Ostergarten rund um die St. Petrus-Kirche im Herzen der Altstadt. Etwa 2000 Ostereier zieren bis Ostern jetzt die Bäume und Sträucher auf dem Kirchplatz. Zum offiziellen Auftakt versammelten sich viele Vorsfelder vor der Kirche.

Eröffnung unter strahlend blauem Himmel

„Cover me in Sunshine“, sang Annette Schossow zu Beginn der Eröffnung. Die Wahl des Songs hätte nicht passender sein können. Die Veranstaltung fand unter strahlend blauem Himmel statt. „Es ist wirklich so, als hätte der liebe Gott entschieden: Heute mache ich die Türen mal ganz weit auf“, sagte Propst Ulrich Lincoln. Er bedankte sich bei allen, die an dieser Aktion teilgenommen hatten.

Die Ostereier wurden liebevoll gestaltet. Quelle: Boris Baschin

Im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal den Ostergarten. Seinerzeit hatten die Vorsfelder etwa 1000 Kunststoffeier bemalt, beklebt oder mit Strickereien verziert. In diesem Jahr seien noch einmal etwa 1000 Eier dazu gekommen, erklärte Lincoln. Damit und mit weiteren Dingen haben die Kirchengemeinde, die Evangelische Jugend und die Landfrauen in mehrtägiger Arbeit den Platz gestaltet.

Das Herz von Vorsfelde ist bunt

Ulrich Lincoln freute sich, „dass das Herz von Vorsfelde so wunderbar bunt geworden ist“. Es ist eine beeindruckende Szenerie, bei der es sich lohnt, sie sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe zu betrachten. Zum einen sind die einzelnen Eier sehr liebevoll gestaltet. Außerdem lässt sich an einer großen Info-Wand die Ostergeschichte lesen.

Schon während die Ostereier aufgehängt wurden, war die Reaktion der Vorsfelder positiv. Die Menschen hätten schon da die Gelegenheit genutzt, zwischen den bunten Eiern umher zu wandeln, erzählte Lincoln. Manche hätten auch Fotos mit dem Schmuck gemacht. Auch am Samstag nutzten viele Bürger die Gelegenheit, inmitten dieses besonderen Ambientes zu verweilen.

„Love is in The Air“ als Schlusslied

Und nachdem Annette Schossow zum Abschluss den zweiten Song „Love is in The Air“ gesungen hatte, mochte noch niemand den Platz verlassen. Schorrow ist Solistin im Vorsfelder Gospelchor und wurde am Klavier begleitet vom Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner. Im Rahmen der Eröffnung las Lincoln zudem das Erich-Kästner-Gedicht „Besagter Lenz ist da“ vor.

Denn das sei eine der besonderen Botschaften zurzeit, sagte er. Der Lenz ist da und lässt das Leben wieder aufblühen. Die andere Botschaft ist: „Ostern kommt“. Die Auferstehungsgeschichte sei ein starkes Symbol dafür, dass das Leben sich nicht unterkriegen lasse. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei das eine besonders wichtige Botschaft.

Von Robert Stockamp