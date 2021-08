Porschestraße - 50 bunte Regenschirme am Himmel: So schön ist die Installation am Nordkopf

Flanieren unter bunten Schirmen: Optiker Ehme de Riese baute mit der Firma Sander aus Fallersleben eine Installation mit 50 bunten Schirmen auf. Die Regenschirme hängen in fünf Meter Höhe und sollen die Gäste in die Porschestraße locken.