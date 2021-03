Wolfsburg

Mit bisher 75 Wohneinheiten in den Baugebieten Steimker Gärten und Hellwinkel-Terrassen ist der Braunschweiger Projektentwickler Daniel Manthey mit seiner gleichnamigen Immobiliengesellschaft einer der maßgeblichen Motoren im Masterplan Bauen und Wohnen der Stadt Wolfsburg. Jetzt haben Manthey und das Architekturbüro Brederlau und Holik ein weiteres innovatives Objekt in der Feder: In den Hellwinkel-Terrassen sollen zwei Anlagen entstehen, die von ihren zukünftigen Besitzern schon in der frühen Planungsphase aktiv mitgestaltet werden können.

„Bunte 2“ ist der fantasievolle Name des Vorhabens, der dokumentiert, dass nicht nur die Farbgebung in zwei Objekten, sondern auch die Umgebungsgestaltung sowie die vielschichtige Zusammensetzung der künftigen Bewohnerschaft bunt sein soll und in dieser Größe für Wolfsburg bisher einmalig ist.

Stadtbaurat Hirschheide: „Die Hellwinkel-Terrassen sind schon jetzt spannend und vielschichtig“

Für Manthey und das involvierte Büro ist das ganze ebenfalls eine Premiere. „Aber wir gehen von einem Erfolg aus“, erklärten der Projektpartner sowie die Architekten Professor Uwe Brederlau und Florian Holik unisono. Gemeinsam mit Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide stellten sie das Vorhaben am Montag in einer Online-Pressekonferenz vor.

Wolfsburg wird dazu das notwendige Bauareal zur Verfügung stellen. „Die Hellwinkel-Terrassen sind schon jetzt spannend und vielschichtig“, sagte Stadtbaurat Hirschheide. Mit dieser Art des Zusammenwohnens, wenngleich es sich noch in den Kinderschuhen befinde, erfahre das Quartier eine weitere richtungsweisende und spannende Fortentwicklung.

Hellwinkel-Terrassen: Ein Panorama-Aufnahme aus dem vergangenen September. Dies ist aktuell Wolfsburgs größtes Baugebiet. Quelle: Roland Hermstein

Auch Ortsbürgermeister Stadtmitte Detlef Conradt (SPD) war zugeschaltet. „Ich bin gespannt, was da an Neuem für die Hellwinkel Terrassen vorgesehen ist“, sagte er.“

Neu ist zumindest zunächst, wie potenzielle Interessenten sich frühzeitig an dem Vorhaben beteiligen können. Zu diesem Zweck richten Manthey und Architektenteam im Sanierungsbüro der Stadt Wolfsburg im Handwerkerviertel Schachtweg ein Videostudio ein, wo corona-gerecht digitale Beratungen stattfinden. Erste Informationsveranstaltungen für Interessierte sind am 24. März sowie am 14. und 28. April jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr vorgesehen.

Hellwinkel-Terrassen und Bunte 2 Einst gingen Kleingärtner auf dem Areal an der Reislinger Straße über Jahrzehnte ihrem beschaulichen Hobby nach, jetzt schießen hier mehrstöckige Wohnblöcke wie Pilze aus dem Boden. Insgesamt 750 Wohnungen, teils Eigentum, teils zum Mieten, sollen letztlich auf einer Fläche von elf Hektar entstehen. Die Hellwinkel-Terrassen sind damit das aktuell größte im Bau befindliche innerstädtische Wohnquartier. Mit dem Vorhaben „Bunte 2“ im zweiten Bauabschnitt setzen das Architekturbüro Brederlau und Holik aus Braunschweig sowie die Manthey GmbH als Projektentwicklerin neue Maßstäbe. Interessierte können quasi ab sofort entscheiden, wie ihre zukünftige Wohnung ab Mitte 2022 gestaltet wird. Die Fertigstellung der beiden Objekte wird in 2024 erwartet. Zur Teilnahme an Videokonferenzen im März und April kann man sich bereits ab sofort unter www.bunte2.de registrieren lassen. Hier sind auch nähere Informationen zum Vorhaben abzurufen. Der Braunschweiger Projektentwickler Daniel Manthey, gebürtiger Wolfsburger, geht davon aus, dass der Quadratmeterpreis zwischen 3500 und 4000 Euro liegen dürfte. Der Preis liege dabei trotz der Individualität des Projektes nicht höher als bei anderen konventionell entwickelten und vermarkteten Neubau-Eigentumswohnungen.

Den eventuellen Interessenten in der Bevölkerung sind mit dem Projekt „Bunte 2“ auf alle Fälle vielfältige Möglichkeiten in Aussicht gestellt. Wohngemeinschaften und Mehrgenerationen werden gleichermaßen ein gemeinsames zukünftiges Zusammen leben angeboten wie Kleinfamilien und Singles.

„Wie gesagt“, so Professor Brederlau: „Schon in der frühen Planungsphase nehmen wir alle Anregungen und Ideen entgegen, die dann bei der Realisierung der Traumwohnung verwirklicht werden können.“ Der zukünftige Bewohner kann beispielsweise schon jetzt seine Vorstellungen vom Grundriss der künftigen Wohnung maßschneidern.

Weitere Highlights sind Begegnungsmöglichkeiten in der gemeinsamen Lobby beider Objekte, es sollen großzügige Raumangebote für Hobbys und andere Interessen entstehen, und nicht zuletzt könnten auch Freizeitgärtner ihrem Steckenpferd frönen, weil auf dem Dach große Blumenflächen Pflanzenfreunden und Insekten gleichermaßen ein Refugium bieten sollen.

Nach jetzigen Planungsstand könnten in den beiden Objekten von „Bunte 2“ in fünf bzw. sechs Geschossen zwischen 25 und 35 Wohneinheiten entstehen.

Von Burkhard Heuer