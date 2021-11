Hellwinkel

Vorschläge und Ideen für das innovative Wohnprojekt „Bunte 2“ in den Hellwinkel-Terrassen gibt es schon, derzeit suchen die Projektentwickler aber noch weitere Interessenten für die Baugruppe. Das Besondere: Die späteren Bewohner können bei der Gestaltung mitreden, auch wenn sie selbst nicht Bauherren sind. Am Grundstück, wo die beiden Gebäude in die Höhe wachsen sollen, informierten Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Projektentwickler Daniel Manthey und Architektin Yvonne Winter vom Braunschweiger Architekturbüro Brederlau und Holik über den aktuellen Stand.

„Viel positive Resonanz in Wolfsburg“

„Theoretisch könnten wir im Frühjahr anfangen zu bauen“, so Manthey. Allerdings habe die Corona-Pandemie das Projekt überschattet. Bislang konnten die Infoabende für die geplante Baugruppe ausschließlich in digitaler Form stattfinden. Bis jetzt gebe es immerhin ein Dutzend ernsthafter Interessenten, so Manthey. Möglich sind in den Gebäuden 25 bis 35 Wohnungen.

Bildergalerie – so sieht es im zweiten Bauabschnitt derzeit aus:

Zur Galerie Die Erschließung für den zweiten Bauabschnitt in den Hellwinkel-Terrassen ist bereits weit vorangeschritten. Am Montag stellten die Projektentwickler weitere Details zum geplanten Wohnbauprojekt „Bunte 2“ vor.

Doch es gebe viel positive Resonanz in Wolfsburg. „Unser klares Ziel ist es, im Jahr 2022 zu starten“, sagte Manthey. Man profitiere von Erfahrungen beim Bau des Wohnzwillings in den Hellwinkel-Terrassen. „Das greifen wir hier auf.“ Man hoffe nun am Montag, 8. November, bei einer Präsenzveranstaltung im Café Anna am Reislinger Markt auf weitere Interessierte für die Baugruppe.

Viele Möglichkeiten bei der Gestaltung der Grundrisse

Die Idee der Bunte 2: Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen leben unter einem Dach. „Bei der Gestaltung der Grundrisse können wir auf individuelle Anforderungen eingehen“, so Architektin Winter. Möglich sei alles von der Singlewohnung über die klassische Drei-Zimmer-Wohnung bis hin zu einem ganzen Geschoss für eine Wohngemeinschaft. Manthey sagte, es gebe beispielsweise ein Ehepaar, das eine Wohnung für eine eventuelle Pflegekraft bereits mit eingeplant habe.

Hellwinkel Terrassen und Bunte 2 Auf dem Gelände zweier ehemaliger Kleingärten an der Reislinger Straße wächst mit den Hellwinkel-Terrassen ein neues Wohnquartier heran. 750 Wohnungen sollen auf einer Fläche von 11 Hektar entstehen. Die im zweiten Bauabschnitt geplante „Bunte2“ besteht aus einem fünf- und einem sechsgeschossiges Gebäude mit insgesamt 2700 Quadratmetern Wohnfläche, die durch eine Lobby miteinander verbunden sind. Geplant ist eine gemeinsame Tiefgarage. Je nach den Wünschen der späteren Bewohner entstehen 25 bis 35 Eigentumswohnungen mit je ein bis sechs Zimmern und 30 bis 180 Quadratmetern Wohnfläche.

Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss

Geplant sind zwei fünf- beziehungsweise sechsgeschossige Gebäude, die durch eine gemeinsame Lobby miteinander verbunden sind. Diese könne mit ihren mehr als 120 Quadratmetern und separaten Zugängen als großer Multifunktionsraum für Veranstaltungen genutzt werden. Im Erdgeschoss der Wohngebäude seien weitere Gemeinschaftsräume vorgesehen, dort könnten beispielsweise Kochabende stattfinden. „Die Möglichkeiten sind vielfältig“, sagt Manthey. Zudem setze man auf ökologische und nachhaltige Baumaterialien wie Klinker für die Fassade, wie Winter erläuterte.

Nachbarschaftsgedanke steht im Fokus

Hirschheide schätzt das Baugruppen-Projekt besonders wegen des Nachbarschafts-Gedankens. Jüngere Bewohner könnten den älteren helfen und umgekehrt. Er selbst habe einst im Ruhrgebiet eine Baugruppe aufziehen wollen, bevor es ihn dann aber nach Wolfsburg gezogen habe.

Projektteam informiert am Montag in Präsenz über das Projekt

Der Infoabend unter dem Motto „Entdecke die Bunte2“ findet am Montag, 8. November, um 18 Uhr im Café Anna im Gemeindehaus am Reislinger Markt statt. Es gilt die 2G-Regelung, Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene. Interessierte können sich aber auch online dazu schalten. Um Anmeldung wird über www.bunte2.de oder unter Tel. (0531) 22 43 430 gebeten.

Von Christian Opel