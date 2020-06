Bundeswehr unterstützt die Stadt Wolfsburg bei Corona-Tests

Wolfsburg

Bei der Durchführung von Corona-Tests erhält die Stadt Wolfsburg jetzt Unterstützung von der Bundeswehr. Sechs Sanitätssoldaten aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt sind seit der vergangenen Woche im Stadtgebiet im Einsatz und nehmen Abstriche für Corona-Tests unter anderem in Schulen sowie Alten- und Pflegeheimen.

Das Kreisverbindungskommando Wolfsburg unter der Leitung von Oberstleutnant Ekhard Hartwig habe den Krisenstab über die Möglichkeit der Hilfeleistung durch die Bundeswehr informiert, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Die Bundeswehr verfügt über ein breites Know-how“, sagte Stadtrat Andreas Bauer. Die Soldaten aus dem Sanitätsdienst seien gut ausgebildete Fachkräfte, „welche die Stadt Wolfsburg in der aktuellen Situation unterstützen und in die Lage versetzen, viele Tests durchzuführen“.

Die Amtshilfe durch die Bundeswehr ist zunächst für drei Monate ausgelegt

Die Angehörigen des Sanitätsregiments 1 in Weißenfels wurden von der stellvertretenden Leiterin des Gesundheitsamtes, Regine Gattwinkel, für ihren Einsatz als „mobile Abstrich- und Unterstützungstrupps“ eingewiesen. Oberstleutnant Hartwig koordiniert die Einsätze zwischen ziviler und militärischer Seite. Beim Gesundheitsamt sind nach Angaben der Stadt zwölf Personen mit der Durchführung der Corona-Tests beschäftigt. Die Amtshilfe durch die Bundeswehr ist zunächst für drei Monate ausgelegt.

In Wolfsburg werden der Stadt zufolge etwa 700 bis 1000 Menschen pro Woche unter städtischer Verantwortung auf Corona getestet. Rund 100 Tests werden durch das Gesundheitsamt veranlasst, „wobei die Zahlen deutlich variieren, da bei möglichen Infektionsschwerpunkten mitunter auch deutlich mehr Tests durchgeführt wurden, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen“, sagte Gesundheitsdezernentin Monika Müller der WAZ. Hinzu kommen noch rund 100 Test am Tag im Klinikum, wo alle neu aufgenommenen Patienten auf das Coronavirus untersucht werden.

Stadt will Zahl der Corona-Tests weiter ausweiten

Die Zahl der Corona-Testst in Wolfsburg ist seit Ausbruch der Pandemie deutlich gestiegen, „weil nun Testkapazitäten und vor allem auch die erforderliche Testausrüstung zur Abstrichentnahme in größerem Umfang erhältlich sind“, erläuterte die Dezernentin. Getestet werden Menschen mit Krankheitssymptomen und unmittelbare Kontaktpersonen von Infizierten. Die Stadt will Müller zufolge aber „sobald wie möglich“ allen Menschen Zugang zu Tests ermöglichen, die in besonders sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen, Schulen, Kitas und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen arbeiten. „Noch sind dafür weitere Regelungen erforderlich, vor allem auch zur Finanzierung durch die Krankenkassen“, sagte Müller.

Weiterhin plant die Stadt die Einrichtung einer Drive-In-Station für Corona-Tests aus dem Auto heraus. „Die Einrichtung von entsprechend erforderlichen umfassenden Testmöglichkeiten ist vorgesehen, bedarf aber noch letzter Abstimmungen mit dem Land“, so die Dezernentin.

Keine Corona-Neuinfektionen am Dienstag

Die Corona-Lage in Wolfsburg hat sich mittlerweile entspannt. Auch am Dienstag meldete die Stadt keine Neuinfektionen seit dem Vortag. In den vergangenen sieben Tagen wurden drei Wolfsburger positiv auf Corona getestet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie liegt unverändert bei 372, davon gelten 291 Personen als genesen und 30 als laufende Fälle. 51 Wolfsburger sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Von Florian Heintz