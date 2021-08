Wolfsburg

Das „Triell“ mit den Kanzlerkandidaten gab es am Sonntag im Fernsehen zu sehen. Nur einen Tag später zog die Wolfsburger IG Metall und zwar – wenn man die etwas umständlichen Wortschöpfungstrend mitgehen will – mit einem „Quintell“. Denn auf der Bühne unter dem Glasdach in der Innenstadt lieferten sich die Bundestagskandidaten Falko Mohrs (SPD), Andreas Weber (CDU), Frank Bsirske (Grüne), Bernd Mex (Linke) und Anikó Merten (FDP) eine Redeschlacht. Und bei der ging es teilweise doch deutlich hitziger zu als zur Prime-Time im Fernsehen am Sonntagabend.

Verantwortlich dafür war vor allem Frank Bsirske. Der langjährige Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi fühlte sich bei der IG Metall-Veranstaltung sichtlich in seinem Element und machte das Thema soziale Gerechtigkeit zu seinem Hauptanliegen. Seine aus alten Gewerkschafterzeiten bekannte Angriffslust ließ er vor allem an der CDU und Andreas Weber aus. Da wurde es auch schonmal laut und emotional, schließlich wolle er nicht den „Angela-Merkel-Ähnlichkeitswettbewerb“ gewinnen.

Bsirske: CDU will „Wähler verscheißern“

Seine Kernkritik: Die Steuer- und Investitionspolitik der Union. Klimawandel, sozialer Wohnungsbau, Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser: Das alles erfordere massive Investitionen. Die von der CDU angestrebte Rückkehr zur schwarzen Null sei „unsozial“. Vor allem da die CDU Steuererleichterungen für die Reichsten im Land plane. „Das ist ein intellektuelle Zumutung, sie wollen die Wähler verscheißern“, polterte Bsirske.

Angriffslustig: Frank Bsirske. Quelle: Boris Baschin

Am ehesten mithalten konnte da noch Falko Mohrs bei seinem Heimspiel. Redegewand plädierte er für die Anhebung von Mindestlohn und Grundrente aber sprach vor allem auch vielen Wolfsburgern aus der Seele, als er mehr sozialen Wohnungsbau, ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität und ein entsprechend konsequenteres Vorantreiben der Energiewende forderte. Diese sei die zentrale Voraussetzung, um den Industriestandort Deutschland zu erhalten und die Transformation sozial gerecht und nicht auf dem „Rücken der Arbeitnehmer“ auszutragen. „Auf jedes Dach gehört deswegen eine Solar-Anlage“, sagte Mohrs.

Die Linken-Frage: Mohrs bei souveräner als Scholz

Souverän auch, wie Mohrs die erwartbare Attacke aus Armin Laschets Playbook abwehrte. Die Aufforderung Andreas Weber und eines Zuschauers, eine Koalition mit den Linken auszuschließen, würgte er kurz und bündig. „Demokraten reden miteinander“, sagte er. Wenn das alles sei, was die CDU an Angriffen zu bieten habe, mache er sich keine Sorgen.

Redegewandt und souverän beim Heimspiel: Falko Mohrs. Quelle: Boris Baschin

Bernd Mex hingegen versäumte keine Möglichkeit, die Gemeinsamkeiten mit SPD und Grünen in den Vordergrund zu stellen. Den Kampf gegen den Klimawandel sozial zu gestalten, sei möglich – „wenn der politische Wille da ist“, sagte Mex. Und machte keinen Hehl daraus, welche Mehrheitsverhältnisse er dafür nötig hält. „Es ist Zeit, dass die CDU in die Opposition geht“, warb er für eine Rot-Rot-Grüne-Regierung.

Ein zentraler Unterschied wurde bei Thema Transformation und Mobilitätswende aber deutlich. Wo Mohrs und Bsirske für eine deutliche Förderung der E-Mobilität und damit auch indirekt um Unterstützung der Auto-Industrie warben, erklärte Mex, noch einmal mit „Volkswagen reden zu müssen“. Er wünsche sich, dass der Konzern sich nicht nur auf die Antriebswende konzentriere, sondern auch weniger Autos baue und stattdessen stärker auf „Car-Sharing-Angebote“ setze. Ob das in Wolfsburg ankommt?

CDU-Kandidat Weber wirft Grünen Doppelmoral vor

Relativ blass und mit der wenigsten Redezeit blieb Anikó Merten. Das war aber auch der Tatsache geschuldet, dass die Braunschweigerin für die Wolfsburger FDP-Kandidatin Kristin Krumm eingesprungen war. Beim Thema Mobilitätswende mahnte sie davor, diese immer nur „aus der Stadt heraus“ zu denken. Ansonsten forderte sie vor allem Investitionen in die Schulen. In der mangelnden Ausstattung sah sie auch eine der Ursachen für den Fachkräftemangel.

Stand unter Beschuss: Andreas Weber. Quelle: Boris Baschin

Den schwersten Stand hatte am Montag aber sicherlich Andreas Weber. Der CDU-Kandidat aus dem kleinen Sunstedt bei Königslutter sah sich den heftigsten Angriffen ausgesetzt. Das Format gestattete es ihm zudem nicht, direkt auf die Angriffe zu antworten. Seine Besonnenheit verlor er dabei nur einmal, als er den Grünen „Doppelmoral“ bei der Energiepolitik vorwarf. Diese fordern die Kima-Wende, aber ducken sich weg, wenn man dem Landwirten erklären muss, dass mehr Windräder gebaut werden, argumentierte er.

Seine zentrale Botschaft: Er wolle die Wirtschaftspower unserer Region in Berlin vertreten. Deswegen müsse auch jede Klimaschutzmaßnahme erst auf ihre „Industrietauglichkeit“ geprüft werden, so Weber. Also Klimaschutz ja, aber nicht um jeden Preis. Daneben verteidigte er die Steuerpläne der CDU. Statt auf Steuererhöhungen und neue Schulden müsse man auf private Investoren setzen – und diesen keine Steine in den Weg legen. Der Wohnungsnot wolle er primär mit mehr und günstigem Bauland entgegentreten.

Von Steffen Schmidt