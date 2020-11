Bundespräsident übernimmt Ehrenpatenschaft für Lina aus Hehlingen

Wolfsburg

So sind sie eben, unsere lieben Kleinen. Die Kekse auf dem Tisch waren für die propere kleine Hauptakteurin erheblich spannender, als die überdimensionale Urkunde samt prominentem Laudator im Wolfsburger Ratssitzungssaal. Hier oblag es Oberbürgermeister Klaus Mohrs, die Grüße von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu überbringen. Der hat die Ehrenpatenschaft für die sieben Monate alte Lina K. übernommen, mittlerweile siebtes Kind einer Großfamilie aus Hehlingen.

Patenschaftsurkunde und Steinmeiers obligatorische Geldspende in Höhe von 500 Euro als monitäre Würdigung für die Leistungen der Familie rundeten die kleine Feierstunde im Rathaus ab. Zuvor hatten die Eltern gebeten, aus persönlichen Gründen auf die komplette Namensnennung zu verzichten. Die aus Hannover stammende Mutter vertritt nämlich die Meinung, dass hierzulande das Ansehen von Großfamilien, speziell mit teilweise arabischen Wurzeln, nicht gerade hoch angesiedelt ist.

Großfamilie aus Hehlingen : „Wir fühlen uns hier gut aufgehoben“

Der Ehemann, gebürtig in Ägypten und seit 2012 in Deutschland beheimatet, teilt diese Meinung. Man bleibe lieber im Hintergrund. Dennoch bemühe sich die Familie muslimischen Glaubens stets darum, das Ansehen der Großfamilie zu stärken. Was Mitbewohner in Hehlingen unterstützen und dies die Familie auch spüren lassen. „Wir fühlen uns hier gut aufgehoben“, sagt die Mutter dankbar. Die Kinder gehen zur Schule, der Vater verdient seine Brötchen als Shuttlefahrer im VW-Werk, und nun auch noch das Nesthäkchen Lina als Patenkind unter den Fittichen des deutschen Staatsoberhauptes – da besteht eigentlich kein Grund, das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen.

Im Gegenteil, stellt der Urkundentext die besondere Bedeutung heraus, die Familien mit Kindern für das Gemeinschaftswesen haben. Die Ehrenpatenschaft solle darüber hinaus das Sozialprestige kinderreicher Familien zu stärken, mahnt Steinmeier.

Und auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs sparte nicht mit anerkennenden Worte für die Großfamilie. Aus der Erfahrung seiner eigenen Familie wisse er, wie viel Arbeit dies bringe, aber auch wie viele Vorteile es habe, wenn mehrere Kinder miteinander aufwachsen und spielen. Mohrs bedauerte ein wenig, dass dies erst die zweite Patenschaft seiner Amtszeit seit 2012 sei. Der Familie aus Hehlingen wünschte Mohrs viel Freude und alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Von Burkhard Heuer