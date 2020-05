Bundesliga und Corona: Das ist beim Fußballgucken in Wolfsburg erlaubt

Wolfsburg

Endlich wieder Fußball: Nach gut zweimonatiger Pause rollt der Ball in der Bundesliga ab Samstag wieder, der VfL Wolfsburg tritt in Augsburg an. Das Fußball-Erlebnis wird jedoch ein gänzlich neues sein: Während die Stadien leer bleiben müssen, gibt es auch für private Treffen und den Besuch in der Kneipe einige Dinge zu beachten.

Hygieneregeln statt Gruppenjubel

War das damals schön, als man dicht gedrängt im Stadion oder in der Kneipe saß, bei einem Tor allen Nachbarn jubelnd um den Hals fiel und mit dem überschwappenden Bierglas auf den Sieg anstieß. Zum Neustart der Bundesliga ist wenig davon übrig. Im ganzen Land finden Geisterspiele statt und auch die Kneipen sind von einem normalen Betrieb weit entfernt.

In Wolfsburg sind noch längst nicht alle Lokale wieder geöffnet, das Strike-Bowlingcenter im Allerpark ist beispielsweise noch geschlossen. Die geöffneten Kneipen äußern sich zurückhaltend: Ja, es sollen wieder Spiele des VfL Wolfsburg gezeigt werden, an die große Glocke hängen wolle man das aber nicht. Denn: Auch zu den Bundesliga-Spielen müssen die Gäste den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

Plätze begrenzt

Michael „Charly“ Hauff vom Alt-Berlin im Kaufhof betont: „Wir halten uns an die Auflagen der Stadt.“ Dazu gehört unter anderem, dass alle Besucher der Kneipe ihre Kontaktdaten hinterlassen und das Alt-Berlin jetzt in erster Linie ein Speiselokal ist. Während der Kaufhof normalerweise als beliebter Fan-Treffpunkt gilt, ist der Platz jetzt begrenzt: „Wir zeigen wieder Fußball. Aber wenn der Laden voll ist, dann ist er voll“, erklärt Hauff, dass das Alt-Berlin notfalls Gäste abweisen muss. Der Wirt empfiehlt deshalb, vorab anzurufen.

Abstand achten: Michael „Charly“ Hauff muss am Samstag notfalls Besucher abweisen. Quelle: Roland Hermstein

Nico Lisec von der Bar Celona will ebenfalls keine allzu große Euphorie entfachen: „Bis vor kurzem war die Devise, dass wir die Spiele nicht zeigen, jetzt haben wir uns doch dafür entschieden“, erklärte er. Durch die strengen Hygiene-Regeln seien die Plätze mit Blick auf die Leinwand begrenzt: „Wer zu uns kommen will, muss vorher einen Tisch reservieren und sollte damit schnell sein.“ Lisec blickt nicht ohne Sorgen aufs Wochenende: „Wie soll ich überprüfen, ob die Leute an einem Tisch wirklich nur aus zwei Haushalten kommen?“ Der Geschäftsführer der Bar Celona setzt daher auf die Ehrlichkeit seiner Gäste.

In der City-Galerie ist das Play Off ein beliebter Ort zum Fußball gucken: „Die Spiele, die zu unseren Geschäftszeiten übertragen werden, die zeigen wir“, sagt Patrick Kaffke. Vorher reservieren müssen die Gäste nicht, aber auch im Play Off seien die Plätze aufgrund des Sicherheitsabstandes begrenzt.

Auch zu Hause gibt es Regeln

Für alle, die lieber auf dem Sofa Fußball gucken, überträgt der Pay-TV-Sender Sky in dieser und in der kommenden Woche die Konferenz mit allen Spielen kostenlos. Allerdings: Für den Fußballnachmittag zu Hause dürfen sich ebenfalls nur Personen aus zwei Hausständen treffen.

Von Melanie Köster