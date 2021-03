Bund-Länder-Beratung: Wolfsburger Politiker fordern Öffnung von Kitas und Schulen

Wolfsburg

Am Mittwoch berät die Ministerpräsidentenkonferenz über weitere Schritte in der Corona-Krise. Der Druck steigt, die Corona-Maßnahmen zu lockern. Gleichzeitig klettern die Infektionszahlen wieder in die Höhe. Politiker aus Wolfsburg betonen, dass die Gesundheit der Menschen an erster Stelle stehe, fordern aber auch Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie:

„Öffnungen müssen vorsichtig und schrittweise erfolgen“

Wolfsburgs SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs befürwortet einen Stufenplan. Ein Hin und Her bei Lockerungen und Verschärfungen von Maßnahmen gelte es aber zu vermeiden. „Öffnungen müssen vorsichtig und schrittweise erfolgen, denn eine Woche auf und dann wieder drei Wochen zu sind keine gute Perspektive.“ Besondere Priorität hätten Kindergärten und Schulen. Auch hätten Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie vielfach überzeugende Hygienekonzepte entwickelt, was im Stufenplan berücksichtigt werden müsse. Der Sport müsse ebenfalls Berücksichtigung finden.

„Eine Woche auf und dann wieder drei Wochen zu sind keine gute Perspektive“: Der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs fordert eine Öffnung in vorsichtigen Schritten. Quelle: Stadt Wolfsburg

Entlastung für Kinder, Eltern und Angehörige von Pflegebedürftigen

Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann (Die Linke) fordert Entlastung insbesondere für Kinder, Jugendliche, Eltern und Pflegende. „Wir müssen sehen, wie wir das Leben wieder gestalten können.“ Kitas und Schulen müssten wieder öffnen und mehr Räume zur Verfügung gestellt bekommen, um bessere Bedingungen für Erziehende und Lehrkräfte zu schaffen. „Wir müssen fantasievollere Konzepte entwickeln.“ Um wieder sportliche Aktivitäten zu ermöglichen, brauche es ein Konzept für den Einsatz von Schnelltests. Auch Angehörige von Pflegebedürftigen bräuchten dringend Entlastung. „Diese Menschen sind 24 Stunden zuhause im Einsatz und leiden unter den Kontaktbeschränkungen.“

„Wir müssen fantasievollere Konzepte entwickeln“: Die Wolfsburger Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann (Die Linke) Quelle: Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Kitas und Schulen sollen wieder öffnen

Ein „Signal für einen Perspektivwechsel“ erwartet SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. „Das geht nur mit einem nachvollziehbaren Stufenplan.“ Bei möglichen Öffnungen dürften nicht alleine die Inzidenzwerte eine Rolle spielen. Es müsse alles daran gesetzt werden, die Kitas und Schulen wieder zu öffnen. „Für eine erfolgreiche Gesamtstrategie müssen wir schneller impfen, mehr testen und die vorhandenen digitalen Möglichkeiten ausschöpfen.“ Insbesondere für Kultur, Gastronomie und Sport müsse man einen Mehrwert aus den Schnelltests ziehen, „zum Beispiel mithilfe einer App“. Durch den digitalen Nachweis eines negativen Testergebnisses könne das öffentliche Leben wiederbelebt werden.

„Ich erwarte, dass wir ein Signal für einen Perspektivwechsel bekommen“, fordert die Wolfsburger SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. Quelle: privat

Planungssicherheit für Unternehmen

CDU-Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar erhofft sich von der Bund-Länder-Konferenz unter anderem klare Perspektiven für die Wirtschaft: „Wir brauchen verbindliche Öffnungsperspektiven für die verbleibenden, zurzeit noch geschlossenen Betriebe und Unternehmen.“ Der Mittelstand benötige dringend notwendige Planungssicherheit, um zukünftig in einen regulären Betrieb zurückzufinden.

„Wir brauchen verbindliche Öffnungsperspektiven“: CDU-Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar erhofft sich klare Perspektiven für die Wirtschaft. Quelle: Boris Baschin

„Für Wolfsburg ist es positiv, dass die Impfungen anlaufen und die Schnelltests für die Privathaushalte bald zur Verfügung stehen. Durch diese Maßnahmen wird es uns gelingen, ein Stück weit wieder Normalität zu erreichen.“ Das schließe auch den sportlichen und kulturellen Bereich mit ein.

Oberbürgermeister will alle möglichen Spielräume nutzen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) forderte, die Vorschläge aus der Oberbürgermeisterkonferenz umzusetzen: „Ich erwarte eine klare und verlässliche Öffnungsperspektive für das öffentliche und gesellschaftliche Leben.“

„Erwarte eine klare und verlässliche Öffnungsperspektive“: Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). Quelle: Ole Spata/dpa

Einzelhandel und Gastronomie, aber auch Sport und Kultur müssten wieder öffnen dürfen, ebenso müsse der Unterricht in Schulen im Wechselmodell wieder starten und das Angebot der Kinderbetreuung erweitert werden. „Ich werde nicht zögern, die Spielräume, die uns hoffentlich von Bund und Land eingeräumt werden, vollumfänglich für Wolfsburg zu nutzen.“

Von Christian Opel