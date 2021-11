Bulli weg: Erneut Autodiebstahl in Westhagen

Wolfsburg

Erneut ein Autodiebstahl in Westhagen: Zwischen Dienstagmittag, 13 Uhr, und Donnerstagmorgen 8 Uhr wurde ein VW Bulli Caravelle gestohlen. Das 27 Jahre alte Fahrzeug stand ordnungsgemäß verschlossen auf einem Parkplatz in der Jenaer Straße. Der geschätzte Schaden wird auf 10 000 Euro beziffert.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch verschwand ebenfalls in der Jenaer Straße ein 14 Jahre alter grauer VW Caddy. Einen Tatzusammenhang zwischen beiden Diebstählen kann die Polizei nicht ausschließen und hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

Von der Redaktion