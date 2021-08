Solche Autos sieht man eigentlich nur noch im Film: Mit ihren Buick Rivieras trafen sich Oldtimer-Liebhaber am Wochenende in Wolfsburg. Die Autobesitzer trafen sich zu Benzingesprächen im Courtyard by Marriott und zogen bei einer Ausfahrt mit ihren schnittigen Autos aus den 60er-und 70er-Jahren die Blicke auf sich.