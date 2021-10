Bürgerdienste im Rathaus: Mehr Mitarbeiter, mehr Termine, kurze Wartezeiten

Wolfsburg

Für viel Unmut sorgten die Corona-Beschränkungen bei den Bürgerdiensten im Rathaus in den vergangenen Monaten. Denn: Der Service litt erheblich. Viele Wolfsburger mussten lange auf einen Termin warten, vor dem Rathaus bildeten sich bisweilen Warteschlangen. Mittlerweile, so teilt die Stadt jetzt mit, sei der „Bearbeitungsrückstau“ aufgearbeitet worden. Und es gebe ein neues System zur Online-Terminvergabe.

Rückblick: Von März 2020 bis Mai 2021 galt eine Zugangsbeschränkung im Rathaus, von der auch die Kunden und Kundinnen der Bürgerdienste, die sich an- oder ummelden, ein Ausweisdokument beantragen oder ein Fahrzeug zulassen oder abmelden wollten, sehr stark betroffen waren. Mit dieser Herausforderung mussten bundesweit alle Bürgerdienste umgehen.

Es bildete sich in der Folge eine Bearbeitungsrückstau

Die Bürgerdienste der Stadt Wolfsburg haben in dieser Zeit versucht, verschiedene Modell zu entwickeln, um die Notfälle der Bürger zeitnah zu bearbeiten. Dass dabei wegen einiger rechtlicher Vorgaben sowie der räumlichen Situation nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten, sei der Verwaltung bewusst gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In der Folge bildete sich ein großer Bearbeitungsrückstau, der in Verbindung mit den Einschränkungen der Kundenfrequenzen zu Wartezeiten auf einen Termin von bis zu acht Wochen geführt hat.

Bürgerdienste im Rathaus noch vor einigen Monaten: Es gab ein Notfall-Schalter im Rathaus B. Quelle: Roland Hermstein

Nach dem Wegfall der restriktiven Zugangsbeschränkungen zum Rathaus haben die Bürgerdienste über zahlreiche Maßnahmen und Aktionen diesen Rückstau abgearbeitet. Zum Beispiel haben die Bürgerdienste eine ihre Öffnungszeiten erweitert, so dass es möglich war ohne Termin ein Ausweisdokument zu beantragen. Und das kam an: 2000 Wolfsburger nutzten von Ende Juni bis Ende September dieses Angebot.

Während der Schließung ein neues Terminvergabesystem erprobt und eingeführt

Außerdem habe man die Zeit der Rathaus-Schließung genutzt, um ein neues Terminvergabesystem für die Bürgerdienste, die Führerscheinstelle und die Ausländerstelle einzuführen. Jetzt können Termine abhängig vom Anliegen vergeben werden, was dazu führt, dass die Kunden keine langen Wartezeiten mehr befürchten müssen.

Pro Woche werden von den Bürgerdiensten aktuell 1200 Anliegen bearbeitet. Das entspricht dem Niveau der „Vor-Corona-Zeit“. Geschäftsbereichsleiter Jens Krause betont: „Durch das neue Terminmanagement liegt die Wartezeit derzeit im Schnitt bei drei Minuten und damit auf einem neuen Tiefstand.“ Im Bereich der Einwohner- und KfZ-Zulassungsstelle sind laut Stadt aktuell 35 Mitarbeitende Tätig. man habe zwischenzeitlich vakante Stellen nachbesetzen können, heißt es auf nachfrage.

Stadtrat Andreas Bauer lobt das Team: „Durch den großen Einsatz der Mitarbeitenden konnte der Bearbeitungsstau aufgelöst werden.“

Von der Redaktion