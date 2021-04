Wolfsburg

Der Geschäftsbereich Bürgerdienste will die Einlasssituation am Rathaus B verändern und so das Infektionsrisiko für Kunden, Kundinnen und Mitarbeitende weiter minimieren. Ab Montag, 3. Mai, werden Personen erst dann ins Gebäude gelassen, wenn ein Platz an einem Schalter frei geworden ist. Bis dahin müssen sie vor der Tür warten.

Eingelassen werden diejenigen, die bereits einen Termin vereinbart haben. Die Bürgerdienste bearbeiten aktuell laut Pressestelle der Stadt Wolfsburg täglich 130 Anliegen im Bereich Einwohnermelde- und KFZ-Zulassungs-Stelle. „Hinzu kommen rund 90 am Schnellschalter“, sagt Sprecherin Elke Wichmann. Wenn es dann im Einzelfall zu längeren Bearbeitungszeiten kommt – dafür könne es viele Gründe geben – verlängert sich die vorher geschätzte Verweildauer. Dadurch verschieben sich nachfolgende Termine, was wiederum zu mehr Wartenden vor den Schaltern führt. Vor dem Hintergrund der erhöhten Ansteckungsgefahr durch weit verbreitete Corona-Mutationen will die Stadt Wolfsburg diese Gefahr jetzt entschärfen.

Wartende werden aufgerufen

„Bürger und Bürgerinnen, die einen Termin für Kfz-Zulassungs- oder Einwohnermeldeangelegenheiten haben, werden durch die Einlasskontrolle erst in das Rathaus hineingelassen, wenn ein Schalter im Großraum für die Bearbeitung bereit ist. Bis dahin müssen alle auf dem Hollerplatz auf ihren Aufruf warten“, erklärt Wichmann.

Aber es gibt auch Ausnahmen: Wer Termine in anderen Bereichen als bei den beiden genannten Meldestellen vereinbart hat, darf das Rathaus wie bisher durch die bereits bestehende Einlasskontrolle ohne Aufruf betreten. Und: Kunden oder Kundinnen, die den Schnellschalter zum Abholen von Dokumenten oder zur Beantragung von Parkausweisen und Führungszeugnissen nutzen wollen, können diesen Service nach wie vor ohne Termin in Anspruch nehmen.

Schnellschalter im Rathaus B: Wer hier nur etwas abholen will, darf die Halle weiterhin ohne Aufruf betreten. Quelle: Roland Hermstein

Die Bürgerdienste bitten alle ausdrücklich, erst etwa zehn Minuten vor dem vereinbarten Termin das Rathaus beziehungsweise den Hollerplatz aufzusuchen. Und vorsichtshalber sollten sie wohl auch einen Schirm dabei haben, denn selbst wenn der April am Wochenende vorbei ist, könnte das Wetter unbeständig bleiben. Wer mit dem Auto kommt, ist sicherlich gut beraten, die Tiefgarage unter dem Kunstmuseum zu nutzen – wegen des kurzen und größtenteils durch das Vordach geschützten Weges.

Außerdem werden ganz offiziell alle Personen, die einen Termin online oder über das Service Center vereinbart haben, diesen aber nicht wahrnehmen können, gebeten, diesen möglichst frühzeitig zu stornieren, damit er anderen zur Verfügung gestellt werden kann. „Aktuell werden pro Tag etwa 20 Prozent aller vereinbarten Termine nicht wahrgenommen“, bemerkt Elke Wichmann.

Von Andrea Müller-Kudelka