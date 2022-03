Detmerode

Der wohlgemeinte Aufruf richtete sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder: Statt ständig das Smartphone zu zücken oder auf die Bildschirme von Tablets zu starren, sollten alle wieder mal zu gedrucktem Lesestoff greifen. Bücher jeglichen Genres verbreiten Muße und nachweislich mehr Informationen, die wirklich im Gedächtnis hängen bleiben. Der Trend zum Buch war Auslöser zahlreicher Aktivitäten auch in Wolfsburgs Stadt- und Ortsteilen. Zumeist gut bestückte Bücherschränke entstanden und wurden von der Bevölkerung mehr oder minder gut frequentiert. Allerdings mussten einige Organisatoren auch Rückschläge hinnehmen, wie am Beispiel Detmerode deutlich wird.

Der Ortsrat fand in seiner jüngsten teilweise harte Worte darüber, wie sich der aktuelle Bücherschrank auf dem Detmeroder Markt gegenwärtig seinen Nutzern und Einwohnern präsentiert. Ortsbürgermeister Joachim Grammes (CDU) betonte zwar, dass der Bücherschrank von verschiedenen Altersgruppen gut angenommen werde, der äußere Zustand mittlerweile allerdings nicht mehr hinnehmbar sei. Um ihn der Anforderungen entsprechend zu gestalten, sei empfohlen, ihn aus der aktuellen Obhut des Bürgervereins wieder in die Betreuung durch den Ortsrat zu geben.

Auch Stellvertreter Axel Bosse (Grüne) sprach sich für eine Rückgabe an die Kommune aus, während Alexander Werner (CDU) dafür plädierte, das Projekt wieder in die Hände von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu legen, wenn sich dadurch tatsächlich sichtbare Verbesserungen ergäben. Auf die Geschichte des Bücherschrankes ging Ex-Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch (SPD) ein. „In Sachen Bücherschrank und Veranstaltungen wie beispielsweise dem Stadtteilfest auf dem Marktplatz hat der Bürgerverein unter der Leitung eines ehemaligen Ortsratsmitgliedes viel Unterstützung durch den Ortsrat erfahren.“

Mühlisch hegte so seine Zweifel, ob dieses Geld immer mit der gebotenen Effizienz und Sparsamkeit eingesetzt worden sei und erinnert beispielsweise an ein kostspieliges Musikevent. Mühlisch: „Es ist leider nicht ersichtlich, ob aus den Zuschüssen des Ortsrates dann noch ausreichend Mittel für den Bücherschrank zur Verfügung gestanden haben.“

In einem interfraktionellen Antrag von CDU-Fraktion, FDP, Grünen und der PUG ging es schließlich um die offenbar unzureichende Beleuchtung der beiden Treppenaufgänge von der John-F. Kennedy-Allee zum Einkaufszentrum Detmerode. Die bisher zeitgesteuerte Beleuchtung reiche nach Auffassung der Antragsteller nicht aus, müsse um etwas eine Stunde verlängert werden, damit auch die Dämmerungsphasen mit abgedeckt seien. „Hier könnte es zu Unfällen kommen, wenn beispielsweise bei hereinbrechender Dunkelheit die Lampen noch nicht angeschaltet sind“, heißt es. Bemängelt wird auch die glatte Beschaffenheit der Treppenstufen. Hier empfiehlt der Ortsrat einen neuen rutschhemmenden Belag.

