Buden auf dem Hugo-Bork-Platz sollen Wolfsburgs City schöner machen

Wolfsburg

Die Fuzo soll schöner werden, damit Passanten Lust bekommen, sich hier auch mal länger aufzuhalten. Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, setzt die WMG in einem weiteren Schritt zur Steigerung der Attraktivität auf ein mobiles kulinarisches Angebot, das ein Stück Kirmes-Atmosphäre bietet: Unter dem Glasdach am Hugo-Bork-Platz gibt es jetzt Crêpes, Süßigkeiten und Getränke.

Kirmes-Atmosphäre unter dem Glasdach

Bis zum 24. Juni wird Schausteller Gilbert Voß täglich drei Stände in der City bestücken. „Das stärkt die Angebotsvielfalt“, heißt es in einer Pressemitteilung der WMG. Und vielleicht macht es ja auch schon Lust auf mehr: Schließlich sollen am 3. Juli die „SommerSinne“ starten, für die sich Bands, Vereine und Solokünstler noch bis zum 16. Juni anmelden können.

„Je nach Inzidenzentwicklung haben wir für die Porschestraße unterschiedliche Maßnahmen erarbeitet, die wir jetzt stufenweise umsetzen“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter City-Management bei der WMG. Mit dem Auftakt-Angebot unterstützt die städtische Tochter zudem das Schausteller-Gewerbe. „Für mich ist das die allererste Veranstaltung in diesem Jahr“, sagt Gilbert Voß.

Von Andrea Müller-Kudelka