Auch hinter jedem toten Baum verbirgt sich ein Schicksal. Das ist die Botschaft, die Stadtförster Dirk Schäfer senden möchte, als er am Mittwoch zur Fällung einer rund 200 Jahre alten Buche nahe der Ziegelei Rothehof einlädt.

Dass es ein besonderes Ereignis ist, lässt sich allein an der Anzahl der Menschen erkennen, die gekommen sind. Eine Gruppe von Auszubildenden des Forstamtes Wolfenbüttel ist zum Zuschauen vor Ort. „Dass wir so große Bäume fällen, kommt sehr selten vor“, erklärt Forstwirt Robin Reck. Welche Wucht die große Rotbuche hat, wird nur wenige Minuten später deutlich, als der Aufprall von 20 Tonnen Holz den Waldboden beben lassen.

Stadtförster sieht in dem Tod der Buche eine Folge des Klimawandels

Die Fällung ist alternativlos: „Die Buche hat 190 Jahre hier überlebt, aber jetzt war sie der extremen Trockenheit und der Hitze nicht mehr gewachsen und stirbt“, bedauert Schäfer. Er sieht in dem Tod des Baumes eine Folge des Klimawandels und betont: „Diese Buche ist kein Einzelfall.“ Erst vor wenigen Wochen hatte der Stadtförster in einem WAZ-Interview von den drastischen Folgen berichtet, die der Klimawandel für den Wolfsburger Wald hat.

Für Schäfer ist die Buche besonders, obwohl sie nicht direkt am Wegesrand steht: „Sie fällt zwar erst auf den zweiten Blick auf, dennoch prägen solche Bäume den Wald.“ Die Rotbuche ist in Wolfsburg eine der ältesten ihrer Art und mit ihrer Höhe von rund 40 Metern auch einer der höchsten Bäume. Laut dem Stadtförster hat die Buche um 1830 gekeimt – und sich seitdem erfolgreich gegen Artgenossen durchgesetzt sowie Wind und Wetter getrotzt. Bis zu den trockenen Jahren 2018 und 2019: „Auch wenn sie noch einige grüne Äste hat, an der vertrockneten Krone erkennt man, dass für sie keine Hoffnung mehr besteht“, sagt Schäfer.

Den über einen Meter dicken Stamm schneidet eine zwölf Kilogramm schwere Motorsäge durch

Damit die Fällung möglichst problemlos vonstatten geht, haben die Mitarbeiter der Landesforsten zwei jeweils acht Tonnen schwere Seilwinden an der Buche befestigt. Mit einer rund zwölf Kilogramm schweren Motorsäge schneidet Forstwirt Reck einen Fallkerb in den 1,2 Meter dicken Stamm. Er bestimmt die Fallrichtung des Baumes. Nur wenige Minuten später stößt Reck einen lauten Warnruf aus – es geht los. Mit der Säge durchteilt der Forstwirt den Stamm, nur ein winziges Stück lässt er stehen. Das sogenannte „Stützband“. Es hält den Stamm, bis Reck sich in Sicherheit gebracht hat und seine Kollegen den Baum mit den Seilwinden zu Boden ziehen. Mit einem lauten Knall ist die Zeit der alten Buche endgültig abgelaufen.

Für die Forstleute stellt sich jetzt die Frage, wie sich das Holz verwerten lässt. „Die Holzindustrie ist nicht darauf ausgelegt, Bäume dieser Dimension zu verarbeiten“, erklärt Förster Ronald von Münster. Ein weiteres Problem: Ist das Holz zu trocken, lässt es sich ebenfalls nur schlecht verwerten. Der erste Blick auf die gefällte Buche stimmt von Münster aber erstmals optimistisch. Die Teile des Holzes, die sich nicht weiter verarbeiten lassen, dienen als Brennholz oder bleiben als Totholz im Wald liegen. Dort dienen sie wiederum als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Sicherheit bei Waldarbeiten Die Holzernte ist eine sehr gefährliche Arbeit – das betont Stadtförster Dirk Schäfer immer wieder. Dabei hat sich in Sachen Sicherheit bereits viel verbessert: Schwere Harvester übernehmen große Teile der anfallenden Arbeiten im Wald. Die Erntemaschinen können Bäume innerhalb von Sekunden fällen. Hinzu kommen neue Techniken, wie zum Beispiel die „Königsbronner-Anschlag-Technik“, die bei der alten Buche im Stadtwald zum Einsatz kam. Dabei spannen die Forstwirte in mindestens sechs Metern Höhe eine Seilwinde. Über sie fällen sie den Baum erst dann, wenn alle Arbeiter außerhalb des Gefahrenbereichs sind. Mit dem Verfahren lassen sich Erschütterungen des Baumes vermeiden. Diese können dazu führen, dass trockene Äste und Kronenteile herabstürzen. Wenn eine Holzernte stattfindet, sperren die Landesforsten den betroffenen Weg. Stadtförster Dirk Schäfer beobachtet immer wieder, dass Passanten die Sperrungen umgehen. Die Forstleute mahnen Spaziergänger und Radfahrer deshalb dazu, sich an die Verbote zu halten – im Wald bestehe bei der Holzernte Lebensgefahr.

Von Melanie Köster