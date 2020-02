Wolfsburg

Nächtlicher Raubüberfall auf offener Straße: Ein 19 Jahre alter Wolfsburger soll in der Nacht zu Freitag eine 18-Jährige in einer Autobahnunterführung in Westhagen überfallen und brutal geschlagen und getreten haben. Der Tatverdächtige wurde wenig später mit dem Rucksack des Opfers von der Polizei festgenommen.

Nach Angaben der Polizei war die 18-Jährige um 0.25 Uhr von einer Bushaltestelle in der Weimarer Straße auf dem Weg zum angrenzenden Mörser Wohngebiet Große Kley. In der Unterführung der A 39 zum Wohngebiet sei der Täter ihr gefolgt, berichtete das Opfer später den Beamten. Plötzlich sei sie von hinten erfasst, geschlagen und zu Boden gerissen worden. „Auch als das Opfer am Boden lag, wurde es von Tritten des Täters am Kopf getroffen“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Der 19-Jährige wurde nach kurzer Flucht überwältigt

Als der Unbekannte mit dem erbeuteten Rucksack durch den Tunnel in Richtung Mörse lief, alarmierte die 18-Jährige die Polizei. Bei der Fahndung entdeckten die Beamten den 19-Jährigen am Dresdener Ring. Der Tatverdächtige flüchtete vor den Polizisten, wurde aber wenig später in der Weimarer Straße überwältigt und festgenommen.

Der 19-Jährige ist der Polizei zufolge bereits wegen Gewaltdelikten bekannt. Er sollte noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion