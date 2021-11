Wolfsburg

Der 20-jährige Wolfsburger, der eine von ihm schwangere Frau mit einem Metallblock fast zu Tode schlug, ist zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichts befand den Heranwachsenden des versuchten Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Schwangerschaftsabbruch und gefährlicher Körperverletzung für schuldig.

Der Angeklagte habe gewusst, dass die wuchtigen Schläge mit dem 600 Gramm schweren Metallblock auf den Kopf der Frau ihren Tod zur Folge haben könnten. Es sei nur ein „glücklicher Zufall“ gewesen, dass sie überlebte und ihr Kind nicht verlor. Er habe der Bewusstlosen nicht geholfen und die Wohnungstür hinter sich geschlossen. „Sie haben ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen“, sagte die Richterin.

Kammer geht von eingeschränkter Steuerungsfähigkeit aus

Die Kammer ging von einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt aus. Die Persönlichkeit des Angeklagten zeige ein gewisses Aggressionspotenzial. Dieses sei eskaliert durch die vielen unterschiedlichen Drogen, die der Angeklagte eingeworfen hatte. Er sei wütend über die Reaktion der Frau gewesen, als diese sich von ihm abwandte und ankündigte, die Polizei rufen zu wollen. „Ihnen ist die Sicherung durchgeknallt, um es flapsig zu sagen“, so die Vorsitzende in der Urteilsbegründung.

Eine gänzlich aufgehobene Steuerungsfähigkeit durch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung sehe man jedoch nicht. Der Angeklagte hatte behauptet, Stimmen gehört zu haben. Der Sachverständige sah aber keine Symptome für psychotische Zustände. „Da können sie ganz froh sein, sonst würde am Ende der Fahnenstange Psychiatrie stehen“, sagte die Richterin.

Versuchter Mord konnte nicht nachgewiesen werden

Ausführlich erklärte die Vorsitzende, warum keine Verurteilung wegen versuchten Mordes erfolgte. Das Mordmerkmal der Heimtücke setze voraus, dass der Täter die Hilflosigkeit des Opfers bewusst ausnutzte – was in diesem Fall nicht sicher nachgewiesen werden konnte. Die 30-Jährige hatte dem Täter zwar den Rücken zugewandt und nicht mit einer solchen massiven Brutalität rechnen können. Jedoch habe der Angeklagte, der sich schon zum Gehen gewandt hatte, aufgrund seiner Wut und durch den Drogenkonsum spontan gehandelt.

Es gebe keine Belege dafür, dass der Angeklagte das Metallstück vorsätzlich mitgebracht hatte. Zeuginnen hatten Andeutungen gemacht, dass der Angeklagte sein Opfer am späten Abend für eine Verabredung am Mittellandkanal treffen wollte. „Wir haben dazu keine konkreten Feststellungen treffen können – und nach einem Bauchgefühl urteilen wir hier nicht“, so die Richterin. Die Aussage in der Haftanstalt gegenüber der Mutter, andere würden „es zuende bringen“, könne einfach „Großkotzigkeit“ gewesen sein. „Darauf begründen wir keine Mordmerkmale.“

Unterbringung in Entziehungsanstalt

Der Heranwachsende wurde nach dem Jugendgerichtsgesetz verurteilt. Wegen seiner Drogenabhängigkeit wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Die Drogensucht stehe in engem Zusammenhang mit der Tat. „Sie wären nicht so ausgetickt, wenn Sie an dem tag clean gewesen wären“, sagte die Richterin. Parallel werde die Jugendstrafe verhängt, weil schädliche Neigungen und wegen eines versuchten Kapitalverbrechens eine besondere Schwere der Schuld vorlägen. Für den Angeklagten spreche neben der beeinträchtigten Steuerungsfähigkeit, dass er sich aufrichtig entschuldigt und begonnen habe, über seine Tat nachzudenken.

Angeklagter sitzt seit Mai in U-Haft

Bei der Strafe wurde dem Angeklagten angerechnet, dass er bereits seit Mai in Untersuchungshaft sitzt. Wird das Urteil rechtskräftig, soll er direkt eine zweieinhalbjährige Drogenentwöhnung im geschlossenen Maßregelvollzug antreten. Danach könnte er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Wird der Drogenabhängige rückfällig, muss er die fünfeinhalb Jahre in der Jugendanstalt absitzen.

In seiner Entschuldigung am zweiten Verhandlungstag hatte der 20-Jährige gesagt, er wolle versuchen, ein guter Vater zu sein. Die ­30-Jährige gewährte ihm im Gerichtssaal einen Blick auf sein Kind, bevor der Verurteilte in Hand- und Fußschellen abgeführt wurde.

