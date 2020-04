Brunnen in Wolfsburg sprudeln bald wieder

Wolfsburg

Bald sprudelt es in Wolfsburg wieder richtig: In den kommenden Wochen sollen nach und nach sämtliche der mehr als 30 Brunnen angestellt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Zunächst werden die einzelnen Wasserspiele jedoch von Schmutz und Laub gereinigt und auf ihre Funktion getestet. Reparaturen an einzelnen Anlagen sollen bis Ostern erledigt werden. Bis Ende April sollen möglichst alle Brunnen in Betrieb sein.

Ab 14. April sprudeln die ersten Brunnen

Mit stärkeren Frösten, die die Technik schädigen könnten, wird nicht mehr gerechnet. Die ersten Brunnen werden voraussichtlich sukzessive in der Woche ab 14. April angestellt, darunter Porschestraße-Wasserlandschaft, Gezeitenbrunnen in der Fußgängerzone sowie Grabschhand und Orgel auf dem Rathausvorplatz. Die Hülle des Pfauenbrunnens an der Markthalle soll ebenfalls nach Ostern demontiert werden.

Verkürzung der Betriebszeit soll Geld sparen

In diesem Jahr werden die Brunnen wohl nicht so lange wie gewohnt sprudeln, denn zu den Sparmaßnahmen im vom Rat beschlossenen Doppelhaushalt gehörten auch kürzere Betriebszeiten der Brunnen. Damit sollen im Jahr 20 000 Euro eingespart werden. Wann genau die Brunnen ein- und ausgeschaltet werden, soll der Bau- und Planungsausschuss auf seiner nächsten Sitzung klären.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion