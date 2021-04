Brücken-Neubau: Braunschweiger Straße ist Montagnacht voll gesperrt

Detmerode/Westhagen

Die neue Brücke über der Braunschweiger Straße nimmt Gestalt an: Wer stadtauswärts fährt, hat bereits freien Blick auf die Konstruktion. Damit die Bauarbeiten weiter zügig vorangehen können, kündigt die Stadt eine Sperrung an: Stadteinwärts kann die Baustelle von Montag, 12. April, ab 18 Uhr an bis Dienstag, 13. April, um 6 Uhr nicht befahren werden. Dann wird die Braunschweiger Straße an dieser Stelle voll gesperrt.

Unterkonstruktion wird in der Nacht ausgebaut

Als Grund für die Vollsperrung nennt die Stadt Wolfsburg den „Ausbau der Unterkonstruktion des neuen Brückenbauwerks sowie Markierungsarbeiten“. Eine Umleitung für die Zeit der Vollsperrung werde ausgeschildert, verspricht Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg.

Laut Schmidt sind die Betonarbeiten an der neuen Brücke mittlerweile abgeschlossen, die Tragkonstruktion in stadtauswärtiger Richtung sei bereits entfernt worden. Nun würden stadteinwärts das Traggerüst und die Verschalung in der kommenden Woche abgebaut – deswegen sei die Vollsperrung notwendig. „Dann sollte das Bauwerk komplett sichtbar sein“, so Schmidt.

Laut Stadt liegen die Brückenarbeiten voll im Zeitplan

Aktuell würden die Bauarbeiten voll im Zeitplan liegen. Bleibt das so, will die Stadt die neue Brücke im November 2021 einweihen. Wenn nicht wieder ein LKW-Unfall den Baufortschritt stört. Im Dezember 2020 beschädigte ein Laster, der zu hoch beladen war, die Höhenbegrenzung. Ein anderer Laster donnerte im Februar 2021 gegen das Bauwerk.

Seit Juli des vergangenen Jahres wird die Brücke zwischen Westhagen und Detmerode erneuert – sie war in die Jahre gekommen und musste 2015 abgerissen werden. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro, davon übernimmt 1,8 Millionen Euro das Land Niedersachsen. Laut Jürgen Ballmann vom Geschäftsbereich Straßenbau wird die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke für eine halbe Ewigkeit gebaut – er rechnet mit einer Haltbarkeit von 80 Jahren. Die alte Brücke hatte nur 50 Jahre durchgehalten.

Von Carsten Bischof