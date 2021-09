Wolfsburg

Deutlich früher als erwartet ist der Bau der lang ersehnten Brücke zwischen Westhagen und Detmerode abgeschlossen. Am Freitag wurde das Bauwerk offiziell freigeben. „Lange hat es gedauert, bis wir die Förderung erhalten haben. Umso schneller war die Brücke fertig“, sagte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Dutzende Gäste waren zur Eröffnung gekommen.

Bis zum Baubeginn selbst brauchte es nach dem erzwungenen Abriss im Oktober 2015 viel Geduld. „Das hat vielen zu lange gedauert“, gab Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) zu. Doch wegen der finanziellen Lage der Stadt und der Aussicht auf eine Förderung sei dies gerechtfertigt gewesen.

Bildergalerie von der Eröffnung der Brücke:

Zur Galerie Knapp sechs Jahre nach dem Abriss der alten Brücke steht die neue Verbindung zwischen Westhagen und Detmerode. Das bedeutet für Fußgänger und Radfahrer deutlich kürzere Wege.

Kürzere Wege für Westhagener und Detmeroder

Die Ortsbürgermeister der Ortsteile hätten das lange Warten auf den Baubeginn „zähneknirschend“ in Kauf genommen, sagte Mohrs. Insbesondere für Bewohnende und Beschäftigte der Lebenshilfe sowie Schülerinnen und Schüler seien die längeren Wege belastend gewesen.

„Man merkt erst, wenn eine Brücke nicht mehr da ist, wie schmerzhaft das sein kann“, sagte Matthias Presia (SPD), Ortsbürgermeister von Mitte-West. Doch alle drei Ortsbürgermeister hätten an einem Strang zogen. „Was lange währt, wird endlich gut“, meinte Detmerodes Oberhaupt Ralf Mühlisch (SPD). Westhagens Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth (CDU) sprach von einem „historischen Moment“ und regte an, die Bürger an der Namensgebung zu beteiligen. „Brezelbrücke wäre doch nicht schlecht.“

Mehr als die Hälfte der Baukosten wurden vom Land gefördert

Das lange Warten auf den Baubeginn habe sich gelohnt, sagte Mohrs. Knapp 60 Prozent der Investition wurden vom Land Niedersachsen finanziert. Das ermöglichte statt eines „kleinen Zweckbaus“ die Errichtung eines „Schmuckstücks“ für 3,5 Millionen Euro. 1,4 Kilometer Radwege an den Anschlussstellen wurden erneuert. Mit vier Metern Breite, speziellen Rampen und Geländern sowie Bodenleitsystemen wird die Brücke auch Menschen mit Handicap gerecht.

Beleuchtung der Brücke soll ein echter Blickfang werden

Und: „Sie ist wunderschön anzusehen“, so Mohrs. Die Form des geschwungenen Bauwerks erinnert an das Brezelfenster des Käfers. An der Beleuchtung wird übrigens noch gearbeitet. „Das wird spannend, weil erstmalig etwas Verwendung finden wird“, sagte Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau. Was genau, verriet er noch nicht. Schon jetzt sorgt die im Handlauf versteckte Beleuchtung nachts für schöne Effekte.

Spezielle Konstruktion verkürzt Bauzeit

Stehen Bauprojekte sonst oft wegen Verzögerungen in der Kritik, stellten Stadt, Planer und Baufirmen die Brücke zwei Monate früher fertig als geplant – trotz zweier Lastwagen, die gegen die Verschalung donnerten. Möglich wurde das durch eine spezielle Konstruktion, wie Iversen erklärte. Ursprünglich sollte jeweils eine Seite der Brücke gebaut und der Verkehr auf der Braunschweiger Straße auf die andere Seite verlegt werden. Im Frühjahr dieses Jahres wurde dann entschieden, die anfängliche Verkehrsführung beizubehalten. „Durch eine Sonderkonstruktion konnte in einem Stück gebaut werden.“

Die neue Brücke soll 120 Jahre halten

Nach der Abnahme des Brückenbaus verschwanden vergangene Woche auch die letzten Bauzäune, seitdem konnten Fußgänger und Radfahrer bereits vor der offiziellen Freigabe die Braunschweiger Straße überqueren. Die neue Brücke soll mit 120 Jahren erwarteter Lebensdauer übrigens deutlich länger halten als die alte.

Von Christian Opel