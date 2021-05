Wolfsburg

Viele Spaziergänger und Kinder haben sich über ihren Anblick gefreut, doch nach drei Jahren ist sie nun weg: Die prächtige handgeschnitzte Eule, die im Hasselbachtal ein Brückengeländer zierte, ist abgesägt und gestohlen worden.

Unweit der Drei Steine hatte die Eule auf ihrem Sockel gesessen und ins Hasselbachtal geblickt, seit die Brücke 2019 erneuert wurde. Es sei damals eine spontane Idee gewesen, berichtet Stadtförster Dirk Schäfer. Als das Geländer gebaut wurde, stand an einem Sockel noch ein großes Stück über, das sonst weggesägt worden wäre. Der damalige Forstmitarbeiter Philip Sander jedoch verwandelte den Pfahl oberhalb des Handlaufs in eine majestätische Eule – oder, wenn man es genau nimmt: in einen Waldkauz.

„Es ist schon eine Enttäuschung“

„Es ist schon eine Enttäuschung, dass er nun weg ist“, sagt der heute 29-jährige Wolfsburger. Einmal hatte jemand den Kauz auch schon geschminkt, doch Lippenstift und Co. konnte Sander damals zum Glück abschleifen.

Standhaft: Drei Jahre lang hat die Eule unverwandt ins Hasselbachtal geblickt und zahlreiche Spaziergänger mit Hunden kommen und gehen sehen. Quelle: privat

Sander hat auch den Engel am Bestattungswald, den Specht am Spechtbrunnen und das Eichhörnchen an den Hattorfer Teichen geschnitzt und hofft nun, dass zumindest sie weiter stehen bleiben.

Schon früher soll es Säge-Spuren gegeben haben

Der Waldkauz wurde nach bisherigem Kenntnisstand an Pfingsten entwendet. „Vermutlich hat es jemand erst mit einer Kleinsäge versucht. Und als das nicht klappte, kam er einen anderen Tag mit einer größeren Säge wieder“, meint Förster. Denn Zeugen hatten schon vorher kleinere Sägespuren am Holz entdeckt.

Hinter dem Diebstahl vermutet Schäfer eher reine Zerstörungswut. Dass jemand die Eule für den eigenen Garten haben wollte, hält er für unwahrscheinlich: „Das müsste schon jemand sein, der nie Besuch bekommt“ – sonst könnte die Eule ja erkannt werden.

„Das ist echt bitter“

Nun hoffen der Förster und sein Team, dass der Dieb oder die Diebe die Eule wieder zurückbringen und sie wieder angebracht werden kann. „Der ideelle Wert ist in Euros nicht zu beziffern“, meint Schäfer. „Viele Menschen haben sich an der Eule erfreut. Das ist echt bitter.“

Beliebtes Fotomotiv: Besonders Hundehalter wie Hundetrainerin Vanessa Engelstädter (li.) haben die Eule sehr ins Herz geschlossen. Quelle: privat

Der Stadtförster hofft auf die Reue der Diebe und bittet diese, die Holz-Eule zum Forstbetriebshof der Stadtforst, Zum Wiesengarten 2 in Reislingen zu bringen. Waldbesucher und -besucherinnen, die am Pfingstwochenende etwas beobachtet haben, , sollten sich mit der Stadtforst in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten sind unter www.wolfsburg.de/stadtforst hinterlegt.

Von Frederike Müller