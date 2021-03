Wolfsburg

Die Schäden nach dem Laster-Unfall am Brücken-Neubau über die Braunschweiger Straße sind beseitigt, jetzt stehen die nächsten Arbeiten an. Dafür ist auch wieder eine Sperrung der Straße in der Nacht vom 29. auf den 30. März.

Zweimal bereits blieben Lastwagen, die offenbar viel zu hoch beladen waren, an der sich im Bau befindenden Fußgängerbrücke hängen und beschädigten sie. Zuletzt passierte das Ende Februar. Zwar gibt es etwa 30 Meter vor der Brücke ein Warnschild, dass Lasterwagenfahrer auf die maximal erlaubte Höhe von vier Metern hinweist, doch das half nichts. Die Stadt hat nach den Unfällen deshalb die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Baustelle verschärft.

Überbau wird am kommenden Mittwoch betoniert

Nach dem Unfall musste die Statik der Konstruktion geprüft werden und auch das Tragegerüst neu ausgerichtet werden. Diese Arbeiten sind beendet und jetzt kann es mit dem eigentlich Bau der Brücke weitergehen: Zunächst ist geplant, den Überbau am Mittwoch, 24. März, zu betonieren. Ab Freitag, 26. März, soll dann das Pressen der Spannglieder erfolgen. Hierbei werden die einzelnen Zugdrähte nach den erforderlichen statischen Berechnungen mit Hilfe einer hydraulischen Bündelpresse auf etwa 150 bar vorgespannt.

Abriss und Entstehung der Brücke in Bildern:

Zur Galerie Die Brücke zwischen Detmerode und Westhagen wir neu gebaut und soll im November fertig sein.

Von Montag, 29. März, auf Dienstag, 30. März, ist dann eine Nachtsperrung der Braunschweiger Straße stadtauswärts zwischen 18 Uhr und 6 Uhr geplant. Grund dafür ist der Ausbau der Unterkonstruktion des Brückenbauwerks in diesem Bereich. Die Stadt bittet alle am Verkehr Teilnehmenden um Verständnis.

2015 musste die alte Brücke abgerissen werden, weil sie marode war und drohte zusammenzubrechen. Im Sommer 2020 begannen die Arbeiten für die neue Fußgängerbrücke, die nach fünf Jahren die Stadtteile Detmerode und Westhagen wieder verbindet. Die Kosten liegen bei 3,5 Millionen Euro.

