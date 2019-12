Brötchenkorb: Wie Restaurant-Besucher etwas gegen Altersarmut tun können...

Wolfsburg

Seit einem Monat läuft die Kampagne „ Brotkörbchen“ der Bürgerstiftung Wolfsburg in Zusammenarbeit mit dem Dehoga-Kreisverband. Mit der Aktion werden der Caritas Mittagstisch und die Wolfsburger Tafel unterstützt.

Brötchenkorb : 25 Gastronomen beteiligen sich an der Aktion

Seit knapp einem Monat reichen 25 Wolfsburger Gastronomen ihren Gästen zu einem guten Essen auch Informationen zum Projekt „ Brotkörbchen“. Die Idee hinter dem Projekt ist denkbar einfach: Viele Restaurants servieren dem Gästen vor dem ersten Gang ein Brotkörbchen – und das kostenlos. Spendet nun jeder Gast dafür einen Euro, kommt bereits eine stattliche Summe zusammen.

Dehoga-Kreisverbands-Vorsitzende Melanie Perricone sagt: „In den meisten Restaurants läuft das Projekt vollkommen unkompliziert. Der Gast findet die Informationen im Brotkörbchen oder auf dem Tisch und kann dann selbst entscheiden, ob und wieviel er spenden möchte.”

„Es ist toll, dass das Geld Wolfsburger Projekten zugutekommt“, ergänzt Myrjam Saliovski vom Boutique-Hotel Goldene Henne. „Für uns war es eine Ehrensache dabei zu sein“, so Tim Graubner vom Awilon, „vielen Menschen in unser Stadt geht es schlecht“.

Altersarmut in Wolfsburg nimmt zu

Das die Altersarmut in Wolfsburg zunimmt hat auch Elmar Engisch, der jahrelang Hoteldirektor des Holiday Inn war, erkannt und engagiert sich gemeinsam mit Bürgertsiftungs-Vorstandsmitglied Heidemarie Steinke als Projektkoordinator in der Bürgerstiftung. „Unser Ziel war und ist es, dass Bürger für Bürger einstehen und die, denen es gut geht denen helfen, die Unterstützung brauchen“, sagt Bürgerstiftungsvorstand Manfred Hüller.

Lesen Sie auch:

Mit dem Erlös des Projektes „ Brotkörbchen“ werden der Caritas Mittagstisch und die Wolfsburger Tafel unterstützt. „An drei Tagen in der Woche bieten wir eine warme Mahlzeit für rund 35 Personen an. An den übrigen Tagen geben wir Lebensmittelpakete aus“, erklärt Rüdiger Schingale vom Caritas Mittagstich. „Wir freuen uns über die Unterstützung, der Bedarf wächst immer weiter“, ergänzt Barbara-Maria Cromberg, Geschäftsführerin der Caritas Wolfsburg.

Bürgerstiftung : Die Aktion läuft noch bis Ende Januar

Wie viel Geld im Rahmen von „ Brotkörbchen“ zusammenkommen wird, muss sich noch zeigen. Die Aktion läuft noch bis Ende Januar.

Von der Redaktion