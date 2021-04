Wolfsburg

Na also, geht doch: Mit neuen Förderrichtlinien will die Bundesregierung den Breitband-Ausbau vorantreiben. Die Stadt Wolfsburg hat schon sehnsüchtig auf den Startschuss für das Programm „Graue Flecken“ gewartet. Doch bevor es Geld gibt, müssen erst einmal Anträge gestellt und bewilligt werden.

Bundesweiter Breitbandausbau Ab sofort können Kommunen oder Landkreise in ganz Deutschland erstmals eine Förderung vom Bund für den Glasfaserausbau in so genannten „Grauen Flecken“, also Gebieten mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde, beantragen. Damit wird die Förderung deutlich ausgeweitet. Bislang waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s („Weiße Flecken“) förderfähig. Unabhängig davon sind besonders wichtige Anschlüsse (Schulen, Krankenhäuser, kleine und mittlere Unternehmen, Gewerbegebiete, lokale Behörden und Verkehrsknotenpunkte wie Häfen oder Bahnhöfe) auch oberhalb dieser Grenze förderfähig. 2,8 Millionen Anschlüsse sind es laut dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) insgesamt, 12 Milliarden Euro stehen dafür nach Aussage des Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs zur Verfügung. Gefördert wird mit dem Geld der Ausbau der „Grauen Flecken“ mit bis zu 70 Prozent, weitere Zuschüsse erhofft sich die Stadt Wolfsburg durch Programme des Landes. Der bundesweit aktuelle Stand des Breibandausbaus (Breitbandatlas) ist im Internet abrufbar.

Ursprünglich war das Förderprogramm für Ende 2020 angekündigt worden. „Wir stehen seit längerem in den Startlöchern und freuen uns über die Veröffentlichung des Förderprogramms“, sagt Dennis Weilmann (CDU), Erster Stadtrat und Dezernent für digitales, Wirtschaft und Kultur der Stadt Wolfsburg. „Das Programm ist ein wichtiger Baustein bei unserem Ziel, jeden Wolfsburger Haushalt an das Glasfasernetz anzubinden. Der entsprechende Förderantrag wird schnellstmöglichst von uns gestellt.“

Anträge erst nach Markterkundung

Schnellstmöglichst bedeutet allerdings in vielen Fällen nicht heute oder morgen, erläutert der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs. Die Gebiete, die in Frage kommen, müssten erst einmal allen Netzanbietern für einen Ausbau angeboten werden. „Die Frist dafür beträgt acht Wochen“, erklärt er. Markterkundungsverfahren nennt sich dieses Prozedere. Und genau das werde das Referat für Digitalisierung nun umgehend in Angriff nehmen, verkündet Weilmann.

Nur wenn sich aus der Privatwirtschaft kein Interessent meldet, kann die Stadt anschließend einen entsprechenden Antrag stellen und selbst mit Hilfe einer Förderung von bis zu 70 Prozent durch den Bund den Ausbau übernehmen – so wie schon bei den mittlerweile beseitigten „weißen Flecken“ mit ursprünglich weniger als 30 Megabit/s (Neindorf, Almke, Ilkerbruch). Der Netzbetrieb wird zum Schluss ausgeschrieben. Bei den drei genannten Orten bekam letztlich die Wobcom den Zuschlag.

Wolfsburgs graue Flecken

Zurzeit läuft das Markterkundungsverfahren für Ehmen und Mörse. Sollten mehr als 40 Prozent der Haushalte inEhmen und Mörse das Angebot der Deutschen Glasfaser annehmen (wie in Hattorf/Heiligendorf), wäre dort keine Förderung und Übernahme des Netzes durch die Wobcom möglich – dafür aber wäre der schnelle Ausbau so gut wie sicher. Sollten weniger als 40 Prozent Ja sagen und nicht vom jetzigen Anbieter zur Deutschen Glasfaser wechseln wollen, könnte das Gebiet wieder für eine Förderung in Frage kommen. „Man kann nur spekulieren und niemand kann im Moment etwas versprechen“, so Falko Mohrs. Weitere Markterkundungsverfahren kommen laut Verwaltung voraussichtlich auf Brackstedt, Velstove, Kästorf, Vorsfelde, Wendschott, Reislingen, Barnstorf und Hehlingen zu. „Die Ortsteile, die gegebenenfalls von der Deutschen Glasfaser ausgebaut werden sollen, müssen neu betrachtet werden“, so Stadtsprecher Daniel Gruß auf Nachfrage.

Für Ehmen und Mörse läuft bereits das Markterkundungsverfahren. Quelle: Catherine Langlotz

Laut Hansgeorg Bachmann, Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtwerke, sind etwa 20 Prozent des Stadtgebiets förderfähig. Bei einigen Orts- und Stadtteilen, wie etwa in Vorsfelde-Süd, gelte das allerdings nur für bestimmte Straßenzüge.

Bei 10 Prozent des Stadtgebiets gebe es bereits ein TV-Kabelnetz, deshalb würden diese Teile aus dem Gigabit-Programm rausfallen – wenn nicht der Rat der Stadt gerade grünes Licht gegeben hätte, damit die Stadtwerke einen Kredit von 30 Millionen Euro für den Ausbau durch die Wobcom beantragen können. „Unser Ziel muss sein, stadtweit 2023 in allen Clustern zumindest angefangen zu haben“, sagt Bachmann.

Von Andrea Müller-Kudelka