„Break Your Neck“-Festival: Auf diese Bands können sich die Zuschauer freuen

Offenbar in der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Aktivisten die Lichtsignalanlage am Laagberg so manipuliert, dass die Ampel „Go Vegan“ und „Stop Milk“ anzeigte. Doch diesen kuriose Werbung für eine vegane Lebensweise findet die Stadt alles andere als witzig – und droht mit einer Strafanzeige.